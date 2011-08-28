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Posted 28 августа 2011, 17:19

Published 28 августа 2011, 17:19

Modified 10 ноября 2022, 18:55

Updated 10 ноября 2022, 18:55

Тимур Султанов: «Иностранцы страдают от уфимских мошенников на рынке продажи нефтепродуктов»

28 августа 2011, 17:19
По данным Башкортостанской таможни, за минувшие полгода экспорт уфимских предприятий составил 619 миллионов долларов, а импорт 141,6 миллиона «баксов». Только нефтепродуктов экспортировали за границу на 450 миллионов долларов, а вот продукции машиностроения только на миллиона. При этом 92 миллиона долларов потрачены на импорт машин в Уфу. Эти данные обнародовал начальник отдела внешнеэкономических связей мэрии столицы Башкирии Тимур Султанов.

Основным уфимским импортом являются легковые автомобили, оборудование, приборы, арматура для трубопроводов, двигатели. Крупнейшими потребителями импортного оборудования и машин стали компании «УзДэуАвтоУфа», «Ласселсбергер», «Восточная арматурная компания», «Башнефтегеофизика», «Уфанефтехим», «Русджам – Уфа» и «Транстерминал». В тройку крупнейших стран-импортеров для Уфы попали Узбекистан, Китай и Франция.

Г-н Султанов напомнил, что сегодня долгосрочный кредитный рейтинг столицы Башкортостана, по данным международного агентства Standard&Poor’s, соответствует уровню «ВВ-», прогноз «Позитивный». Однако деловой имидж столицы Башкирии может быть подпорчен фальшивыми сделками от имени уфимских компаний.

- В последнее время участились случаи обращения иностранных компаний в отдел внешних связей по поводу мошеннических сделок на поставку нефтепродуктов, заключенных якобы от имени ОАО «Уфанефтехим» и других нефтеперерабатывающих предприятий республики, - сообщил глава отдела ВЭС администрации Уфы. - В результате подобных сделок уже пострадали предприятия Малайзии, Таиланда, Тайваня, Китая, Германии. Ущерб для иностранных предприятий от каждой аферы составил 50-70 тысяч долларов США.

Отдел внешних экономических связей мэрии Уфы совместно с торгово-промышленной палатой РБ провел работу по информированию иностранных партнеров, что нефтеперерабатывающие предприятия республики не имеют права заключать сделки с иностранными компаниями самостоятельно, а только по согласованию с головным офисом ОАО «Башнефть», в ведении которой находятся все крупнейшие нефтеперерабатывающие предприятия Башкирии.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Денис Объедкин#Политика#Новости
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