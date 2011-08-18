IKEA открылась в Уфе по техническим причинам

Уфимская МЕГА, строительство которой продолжалось пять лет, стала 13-м торговым центром, запущенным в России. В нем будут работать 240 сотрудников.
- У населения Швеции IKEA пользуется доверием даже большим, чем правительство и королевская семья, - заявила директор уфимской IKEA Анна Солодовникова. - Мы надеемся получить такой же кредит доверия и в Уфе.
Голосованием журналистов была выбрана одна из пяти кошек, которой доверят открыть гипермаркет 25 августа.
Счастливицей стала четырехмесячная шотландская вислоухая кошка по кличке Соната Грэй.
Ее хозяйке Алине Кадыровой вручили подарочную карту номиналом четыре тысячи рублей на приобретение товаров в IKEA, а ее питомица получила пожизненное право лакомиться молоком во всех российских торговых центрах шведской сети.
Дмитрий КОЛПАКОВ.
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