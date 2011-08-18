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IKEA открылась в Уфе по техническим причинам

18 августа 2011, 20:49
Сегодня в столице Башкирии состоялось «пробное» открытие гипермаркета IKEA, входящего в состав семейного торгового комплекса МЕГА, расположенного на Рубежной улице. В администрации комплекса подчеркнули, что открытие носит технический характер, торжественная же церемония запуска IKEA состоится лишь 25 августа. Представители гипермаркета отказались отвечать на вопросы журналистов, касающиеся причин многомесячной задержки с запуском МЕГИ, заметив, что все комментарии последуют в день официального открытия.

Уфимская МЕГА, строительство которой продолжалось пять лет, стала 13-м торговым центром, запущенным в России. В нем будут работать 240 сотрудников.

- У населения Швеции IKEA пользуется доверием даже большим, чем правительство и королевская семья, - заявила директор уфимской IKEA Анна Солодовникова. - Мы надеемся получить такой же кредит доверия и в Уфе.

Голосованием журналистов была выбрана одна из пяти кошек, которой доверят открыть гипермаркет 25 августа.

Счастливицей стала четырехмесячная шотландская вислоухая кошка по кличке Соната Грэй.

Ее хозяйке Алине Кадыровой вручили подарочную карту номиналом четыре тысячи рублей на приобретение товаров в IKEA, а ее питомица получила пожизненное право лакомиться молоком во всех российских торговых центрах шведской сети.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

Фото автора.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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