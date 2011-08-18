IKEA открылась в Уфе по техническим причинам

Сегодня в столице Башкирии состоялось «пробное» открытие гипермаркета IKEA, входящего в состав семейного торгового комплекса МЕГА, расположенного на Рубежной улице. В администрации комплекса подчеркнули, что открытие носит технический характер, торжественная же церемония запуска IKEA состоится лишь 25 августа. Представители гипермаркета отказались отвечать на вопросы журналистов, касающиеся причин многомесячной задержки с запуском МЕГИ, заметив, что все комментарии последуют в день официального открытия.