Рустэм Хамитов: «Выборы в Госдуму - самые сложные за последние 15 лет»

- Вносят диссонанс в общество и действительно негативные явления, с которыми простой человек сталкивается чуть ли не ежедневно, - отметил президент РБ. - Например, с обманом управляющих компаний.
Кроме того, по словам г-на Хамитова, существуют деструктивные силы, которые раскачивают общественную ситуацию.
- Лидеры России прекрасно понимают, что если сегодня нас растащат по разным углам, страну ждет неминуемая гибель, - говорит г-н Хамитов. – Эти выборы могут стать самыми сложными за последние 15-20 лет.
Рустэм Хамитов переживает, что оппоненты власти действуют «подпольно».
- Ситуацию провоцируют и в республике тоже, - поделился президент РБ. – Через газеты, через интернет выводят людей на митинги в Сибае, Нефтекамске, Стерлитамаке. Это очень большие общественные риски, поскольку мы не знаем, где находится тот кирпич, вытащив который можно обрушить все здание.
По мнению главы региона, «любой конфликт разрушителен», а обострение ситуации отбрасывает общество назад.
- Я всегда говорю, что власть должна опираться на народ, - заключил Рустэм Хамитов. – Иначе это получается не власть, а одна говорильня. Главный потенциал любой власти – это люди.