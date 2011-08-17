Рустэм Хамитов: «Выборы в Госдуму - самые сложные за последние 15 лет»

Глава региона Рустэм Хамитов считает, что выборы в этом году «будут непростыми». Одна из причин, это несовпадение ожиданий людей и их реальных возможностей.- Мы хотим ездить за границу, пользоваться хорошими машиной и бытовой техникой, но зарплаты у людей не растут так стремительно, как им хотелось бы, - объясняет Рустэм Закиевич. – Мы только-только преодолели последствия кризиса 2008 года, а население хочет жить хорошо уже сейчас. Темпы позитивных перемен не соответствуют нашим запросам. Поэтому многие не удовлетворены своей жизнью.