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Рустэм Хамитов: «Выборы в Госдуму - самые сложные за последние 15 лет»

17 августа 2011, 02:31
Глава региона Рустэм Хамитов считает, что выборы в этом году «будут непростыми». Одна из причин, это несовпадение ожиданий людей и их реальных возможностей.- Мы хотим ездить за границу, пользоваться хорошими машиной и бытовой техникой, но зарплаты у людей не растут так стремительно, как им хотелось бы, - объясняет Рустэм Закиевич. – Мы только-только преодолели последствия кризиса 2008 года, а население хочет жить хорошо уже сейчас. Темпы позитивных перемен не соответствуют нашим запросам. Поэтому многие не удовлетворены своей жизнью.

- Вносят диссонанс в общество и действительно негативные явления, с которыми простой человек сталкивается чуть ли не ежедневно, - отметил президент РБ. - Например, с обманом управляющих компаний.

Кроме того, по словам г-на Хамитова, существуют деструктивные силы, которые раскачивают общественную ситуацию.

- Лидеры России прекрасно понимают, что если сегодня нас растащат по разным углам, страну ждет неминуемая гибель, - говорит г-н Хамитов. – Эти выборы могут стать самыми сложными за последние 15-20 лет.

Рустэм Хамитов переживает, что оппоненты власти действуют «подпольно».

- Ситуацию провоцируют и в республике тоже, - поделился президент РБ. – Через газеты, через интернет выводят людей на митинги в Сибае, Нефтекамске, Стерлитамаке. Это очень большие общественные риски, поскольку мы не знаем, где находится тот кирпич, вытащив который можно обрушить все здание.

По мнению главы региона, «любой конфликт разрушителен», а обострение ситуации отбрасывает общество назад.

- Я всегда говорю, что власть должна опираться на народ, - заключил Рустэм Хамитов. – Иначе это получается не власть, а одна говорильня. Главный потенциал любой власти – это люди.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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