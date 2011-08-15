Вновь построенные детсады ждет «уплотнение» и перенаселение

Posted 14 августа 2011, 20:04
Published 14 августа 2011, 20:04
Modified 10 ноября 2022, 18:55
Updated 10 ноября 2022, 18:55
Как сообщила «МКС» главный инспектор по дошкольному образованию столицы Башкирии Ирина Саморукова, к своему первоначальному профилю в этом году вернется здание бывшего детсада трамвайно-троллейбусного управления на проспекте Октября, 78/1.
С 2001 года здесь находился офис районного отдела образования и часть служб мэрии. В советское время садик был рассчитан на 12 групп и считался одним из самых больших дошкольных учреждений в Уфе, но после реконструкции в нем будет всего пять групп и примерно на сотню детей меньше. Такое сокращение произошло из-за изменившихся медико-санитарных норм и появления в проекте здания спальных комнат. Сейчас в мэрии идут торги на поставку мебели и оборудования в этот детсад, и вероятно уже в этом году он примет детей.
Помимо прочего вернут детям здание бывшего детсада строительного треста № 3 на проспекте Октября, 116/1 в котором с 1996 года квартировалось само городское управление образования, недавно съехавшее в новый офис на улице Софьи Перовской, 75. По словам г-жи Самороруковой сейчас двухэтажное здание находится в руках проектировщиков, архитекторов и сметчиков, поэтому, сколько в нем будет детских мест еще неизвестно.
Между тем все вновь построенные и возращенные детсада автоматически вносятся в разряд автономных учреждений, то есть частично переводятся на хозрасчет.
Как рассказала «МКС» заведующий 222-го детского сада в Инорсе Ирина Козакова, которая скоро возглавит достраивающийся 187 садик на Мушникова, 15/4, обычно родителям предлагают платные уроки танцев, рисования, английского языка, группы лечебной физкультуры по выравниванию осанки и плоскостопия. По словам г-жи Козаковой стоимость кружка в среднем не превышает двухсот рублей.
- В моем 222-м садике почти все дети посещают одну-две секции, - рассказывает она. - Все эти услуги введены с разрешения родителей, которые сами назвали кружки и секции, в которых должны занимались их дети. Никакой «принудиловки» не было, а стоимость уроков вполне приемлемая.
Как выяснилось, почти все вводимые в эксплуатацию детсады будут «уплотняться», поскольку мест в детских учрежденияx катастрофически не хватает. Так, например, достраиваемый садик на Мушникова рассчитан на 155 мест, однако путевки получили уже около двухсот детей.
По словам Ирины Козаковой в «уплотнении» нет ничего страшного, поскольку списочный состав никогда не совпадает с реальным количеством посещающих садик детей.
- У нас сейчас, к примеру, 110 мест по плану, по списку 230, а реально ходит от силы 140-160, поэтому перенаселение зачастую оказывается только на бумаге, - объяснила Ирина Николаевна.
Дмитрий КОЛПАКОВ.