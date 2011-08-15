Вновь построенные детсады ждет «уплотнение» и перенаселение

С 2001 года здесь находился офис районного отдела образования и часть служб мэрии. В советское время садик был рассчитан на 12 групп и считался одним из самых больших дошкольных учреждений в Уфе, но после реконструкции в нем будет всего пять групп и примерно на сотню детей меньше. Такое сокращение произошло из-за изменившихся медико-санитарных норм и появления в проекте здания спальных комнат. Сейчас в мэрии идут торги на поставку мебели и оборудования в этот детсад, и вероятно уже в этом году он примет детей.