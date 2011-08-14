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Жилищник, забывший запереть выход на крышу, может быть обвинен в гибели мальчика

15 августа 2011, 01:43
Могут стать фигурантами уголовного дела сотрудники ЖЭУ, оставившие открытой дверь на крышу 14-этажного дома на Дагестанской улице, что располагается в Демском районе столицы Башкирии. Два семилетних мальчика, воспользовавшихся халатностью коммунальщиков, оказались на кровле высотки и решили спуститься по пожарной лестнице на крышу пристроенной рядом 12-этажки. Один из детей поскользнулся на спуске и упал с высоты второго этажа на крышу соседнего дома. Мальчика срочно госпитализировали, но спасти не смогли.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе следственного комитета РФ по РБ, уже сегодня понятно, что работники жилищно-эксплутационного управления нарушили утвержденные Госстроем правила технической эксплуатации жилищного фонда, которые прописывают обязательное закрытие люков и выходов на крыши жилых массивов на замок. В случае, если следователи выяснят, кто из жилищников допустил небрежность, забыв запереть выход на кровлю, работник ЖЭУ может ответить за гибель ребенка перед судом. Отдел следственного управления Ленинского района Уфы уже возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Виновному может грозить до шести лет лишения свободы.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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