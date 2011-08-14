Жилищник, забывший запереть выход на крышу, может быть обвинен в гибели мальчика

Как сообщили «МКС» в пресс-службе следственного комитета РФ по РБ, уже сегодня понятно, что работники жилищно-эксплутационного управления нарушили утвержденные Госстроем правила технической эксплуатации жилищного фонда, которые прописывают обязательное закрытие люков и выходов на крыши жилых массивов на замок. В случае, если следователи выяснят, кто из жилищников допустил небрежность, забыв запереть выход на кровлю, работник ЖЭУ может ответить за гибель ребенка перед судом. Отдел следственного управления Ленинского района Уфы уже возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Виновному может грозить до шести лет лишения свободы.