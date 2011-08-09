Пьяный водитель у здания уфимской ГАИ насмерть задавил сотрудника ГИБДД

В столице Башкирии в минувший понедельник в 23 часа 20 минут 28-летний безработный горожанин насмерть сбил сотрудника ГИБДД. Трагедия произошла на улице Лесотехникума, рядом со зданием, в котором расположены уфимская ГАИ и полк дорожно-патрульной службы ГИБДД управления МВД России по Уфе, где работал погибший старший лейтенант полиции 26-летний Ринат Мавлютов. На пешеходном переходе, оборудованном светофором, водители обычно снижают скорость, памятуя о близости автоинспекции, однако виновнику аварии все было ни по чем.