Пьяный водитель у здания уфимской ГАИ насмерть задавил сотрудника ГИБДД

Как сообщили «МКС» в пресс-службе МВД по РБ, водитель на автомобиле «Тойота Камри» двигался с превышением скорости со стороны улицы Энтузиастов в сторону Комсомольской улицы. На освещенном участке дороги в условиях неограниченной видимости он выехал на запрещающий сигнал светофора на регулируемый пешеходный переход, где сотрудник полиции переходил проезжую часть справа налево по ходу движения машины. В результате ДТП Ринат Мавлютов скончался на месте. Медицинской экспертизой установлено, что в момент происшествия водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения.
Главным следственным управлением при МВД по РБ возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
Во вторник решением мирового суда Октябрьского района Уфы шофер иномарки арестован сроком на 15 суток.
У погибшего полицейского осталась двухлетняя дочь.