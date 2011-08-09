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Пьяный водитель у здания уфимской ГАИ насмерть задавил сотрудника ГИБДД

9 августа 2011, 18:25
В столице Башкирии в минувший понедельник в 23 часа 20 минут 28-летний безработный горожанин насмерть сбил сотрудника ГИБДД. Трагедия произошла на улице Лесотехникума, рядом со зданием, в котором расположены уфимская ГАИ и полк дорожно-патрульной службы ГИБДД управления МВД России по Уфе, где работал погибший старший лейтенант полиции 26-летний Ринат Мавлютов. На пешеходном переходе, оборудованном светофором, водители обычно снижают скорость, памятуя о близости автоинспекции, однако виновнику аварии все было ни по чем.

Как сообщили «МКС» в пресс-службе МВД по РБ, водитель на автомобиле «Тойота Камри» двигался с превышением скорости со стороны улицы Энтузиастов в сторону Комсомольской улицы. На освещенном участке дороги в условиях неограниченной видимости он выехал на запрещающий сигнал светофора на регулируемый пешеходный переход, где сотрудник полиции переходил проезжую часть справа налево по ходу движения машины. В результате ДТП Ринат Мавлютов скончался на месте. Медицинской экспертизой установлено, что в момент происшествия водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения.

Главным следственным управлением при МВД по РБ возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Во вторник решением мирового суда Октябрьского района Уфы шофер иномарки арестован сроком на 15 суток.

У погибшего полицейского осталась двухлетняя дочь.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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