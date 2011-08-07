Уфимская турфирма заманивает клиентов в секс-туры?

Если бы не случайный порыв ветра, сорвавший часть пляжного гардероба фигуристого манекена, пикантную ситуацию можно было принять за рекламное ноу-хау турфирмы или особую политику ведения отдыхательного бизнеса. Можно также рекомендовать поменять надпись «горящие туры» на «горячие туры», что в этом контексте будет уместнее. Но, судя по тому, что очередь в офис не выстраивается, можно предположить, что жители столицы Башкирии предпочитают нестандартным турам с натуристскими пляжами и красотками, готовыми на любые приключения, классические добропорядочные курорты, где «все включено». Интересно, что владельцы агентства путешествий не спешат выполнять функции полиции нравов, загоняя разнагишавшуюся посреди города даму в рамки приличия.