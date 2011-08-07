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Уфимская турфирма заманивает клиентов в секс-туры?

7 августа 2011, 23:53
По вывеске уфимского турагентства «Семь чудес света» можно предположить, что фирма готова отправить своих клиентов на пляжный отдых в самые дикие уголки планеты, где наличие купальника вовсе необязательно, а дамы не стесняются демонстрировать свои прелести всем желающим. По крайней мере, на плакате над офисом на Комсомольской улице посетителей встречает искусственная дама, которая, судя по отсутствию купальника, предпочитает исключительно нудистские побережья.

Пораскинув своими пластиковыми мозгами, что в такую жару ее загар будет неровным, красотка, видимо, решила попринимать солнечные ванны топлес. Жители близлежащих домов прозвали раскрепощенную блондинку Светой. Впрочем, фантазировать уфимцам не пришлось: часть названия турагентства как будто нарочно стала своеобразной визитной карточкой пластиковой дамы.

Если бы не случайный порыв ветра, сорвавший часть пляжного гардероба фигуристого манекена, пикантную ситуацию можно было принять за рекламное ноу-хау турфирмы или особую политику ведения отдыхательного бизнеса. Можно также рекомендовать поменять надпись «горящие туры» на «горячие туры», что в этом контексте будет уместнее. Но, судя по тому, что очередь в офис не выстраивается, можно предположить, что жители столицы Башкирии предпочитают нестандартным турам с натуристскими пляжами и красотками, готовыми на любые приключения, классические добропорядочные курорты, где «все включено». Интересно, что владельцы агентства путешествий не спешат выполнять функции полиции нравов, загоняя разнагишавшуюся посреди города даму в рамки приличия.

Ильсияр РАХМАТУЛЛИНА.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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