IKEA запускает собственные автобусные маршруты в Уфе

Первый будет начинаться из Черниковки от кинотеатра «Победа» и проходить по улице Жукова в Сипайлово, а экспрессы по второму маршруту станут следовать от остановки Спортивная. Автобусы будут забирать пассажиров и без остановки следовать на Рубежную улицу до МЕГИ. Предположительно базовой маркой автобусов станет Scania OmniLink. Машины уже прибыли в столицу Башкирии и ждут оклейки фирменной символикой и другими элементами брендирования.