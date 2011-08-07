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Posted 7 августа 2011, 17:46

Published 7 августа 2011, 17:46

Modified 10 ноября 2022, 18:55

Updated 10 ноября 2022, 18:55

IKEA запускает собственные автобусные маршруты в Уфе

7 августа 2011, 17:46
С 25 августа в Уфе начнут работать собственные автобусные линии торгового центра ИКЕА, как это принято во всех городах присутствия шведского гиганта. О количестве машин, графике движения и стоимости проезда компания ничего не сообщает. Однако известно, что фирменные желтые экспрессы будут курсировать по двум маршрутам.

Первый будет начинаться из Черниковки от кинотеатра «Победа» и проходить по улице Жукова в Сипайлово, а экспрессы по второму маршруту станут следовать от остановки Спортивная. Автобусы будут забирать пассажиров и без остановки следовать на Рубежную улицу до МЕГИ. Предположительно базовой маркой автобусов станет Scania OmniLink. Машины уже прибыли в столицу Башкирии и ждут оклейки фирменной символикой и другими элементами брендирования.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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