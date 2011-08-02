В интернете вывешивают фото автомобилей, припаркованных в запрещенных местах

Проект autochmo.ru, позиционирующий себя борцом с автовладельцами-нарушителями, накопил несколько тысяч снимков машин, нарушающих ПДД. Башкирия лидирует среди многих регионов по количеству фотографий неправильно припаркованных или брошенных на тротуарах, «зебрах», газонах и под запрещающими знаками дорогих иномарок. Причем в сеть выкладываются снимки машин вместе с госномерами, описанием времени и места нарушения. Юристы утверждают, что такие доказательства в суде не примут, а вот для публичного порицания автохулиганов обнародование госномеров будет полезно.