В интернете вывешивают фото автомобилей, припаркованных в запрещенных местах

«Мы хотим закрепить в общественном сознании идею, что ездить и парковаться, как авточмо — западло», - пишут авторы сайта.
Публикация снимков нарушителей правил дорожного движения возобновила дискуссию в интернете о легитимности фотографий, которые теоретически могут принести неприятности автохамам.
По мнению адвоката межреспубликанской коллегии адвокатов Алексея Зеликмана, в России нет законодательства подобного западному, которое запрещает раскрывать элементы частной жизни, например, автомобильный номер. Однако если это способствует правопорядку, то идея публиковать снимки автонарушителей стоящая.
Большинство снимков на доске позора сделаны с помощью мобильных телефонов или автомобильных видеорегистраторов.
- В суде эти снимки не предъявишь, могут заявить что фотомонтаж, - говорит г-н Зеликман. – Может, машину оттащили эвакуатором без ведома хозяина и поставили под знак.
- Снимок должен сопровождаться протоколом об административном правонарушении и свидетельских показаниями двух очевидцев, - говорит юрист уфимского отделения Федерации автовладельцев России Руслан Гайнуллин. – Использование кадров видеорегистратора в суде очень спорный момент. Каждый судья решает сам принять ли фото и видео в качестве доказательства. Служитель Фемиды может и отказать в ходатайстве приобщить к делу снимки, заявив об отсутствии сертификата на прибор.
Интересно, что сами торговцы видеорегистраторами утверждают, что многие приборы имеют сертификат ФГУ «Ростест», а потому нет оснований не доверять им.
- При разборе ДТП инспектора ГАИ сами говорят, что если бы был видеорегистратор, доказать невиновность в аварии было бы легче, - говорит руководитель проекта навигации и регистрации компании «Автобагажники и аксессуары» Эдуард Брускин. – Значит, эти приборы легитимны, тем более «Ростест» выдает на них сертификаты.
Как заявил заместитель начальника управления по организации деятельности мировых судей и ведению регистров правовых актов РБ Заниль Галямов, приобщать такие фото к делу можно, «главное убедиться, что в них не вносились коррективы».
- Вопрос открытый, в корпусе мировых судей эта тема еще не поднималась, хотя именно в мировых судах разрешается большая часть дел о нарушении ПДД, - говорит он.
В ГИБДД республики разъяснений по факту использования видеорегистраторов и фотобанка нарушителей не дали.
Дмитрий КОЛПАКОВ.