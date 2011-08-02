Рустэм Хамитов: «Искренность – мой недостаток, но искоренять его я не собираюсь»

– Для чего и кому это нужно – я не понимаю, – разводит руками глава РБ. – Понятно, что есть обиженные люди, но почему они действуют столь странным способом – анонимно и огульно обвиняя во всех грехах? Пушкин еще в свое время написал, что «при открытии всякой мерзости толпа в восхищении, радуется унижению высокого, слабости могущего». Прошло почти два века, а часть людей не изменилась: по-прежнему жаждет унизить того, кто оказался выше, и здесь ничего не поделаешь. Мои нравственные убеждения таковы, что ни при каких обстоятельствах нельзя унижать человеческое достоинство, поэтому для меня необъяснимы побуждения анонимных авторов. На критику реальных оппозиционных сил я бы обратил внимание, тем более такая критика могла бы подсказать, где правительство действительно допускает просчеты. Но спорить нужно с открытым забралом, а не прятаться за анонимностью в сети. Поэтому стараюсь не читать подобные статьи.