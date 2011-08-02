Рустэм Хамитов: «Искренность – мой недостаток, но искоренять его я не собираюсь»

За кадры решают все
Рустэм Закиевич уверяет, что кадровый вопрос – самый сложный.
– Желающих стать начальниками много, – говорит он. – Но кроме желания руководить, иногда другого ничего нет. Есть талантливые и умные молодые люди, но они не идут во власть за 30 тысяч рублей и находят себе другое место работы. Часто приходится выбирать из тех, кто считает госслужбу ступенькой к переходу в корпорации, но и таких людей не так много.
Прошелся г-н Хамитов и по собственному кабинету министров.
– К сожалению, часть людей привыкла выполнять команды, а иначе работать пока не может, - сетует он. – Спрашиваешь: почему не сделано то-то и то-то? Отвечают: «Команды не было». Конечно, легче всего сидеть и ждать приказ. Часто без ручного управления не обойдешься. А я жду от них генерирования идей и предложений, прокладывания путей, например, в инвестиционной политике.
Рустэм Закиевич считает, что «для того, чтобы продумать нестандартное мероприятие, нужно уметь и мыслить нестандартно, и понимать, откуда возьмутся средства на реализацию проекта».
– Например, в августе в Уфе пройдет фестиваль «Молочная страна», - рассказывает он. Башкирия – действительно молочная республика. Мне хотелось, чтобы фестиваль стал запоминающимся праздником для всех, чтобы в городе открылись молочные торговые ряды, а молоко разливали всем желающим, возможно, заработал «молочный фонтан», не из молока, конечно, но воду-то подкрасить можно. Это какая радость была бы ребятишкам!
Но генерировать идеи – одно, а воплощать их – совсем другое, нужно уметь находить ресурсы. Как утверждает президент, часто чиновники мыслят штампами.
При этом глава РБ по-прежнему в своей деятельности готов опираться на людей, которые могут предложить что-то новое, выслушивать все мнения, в том числе и о том, какие недостатки есть в его работе.
Прокомментировал Рустэм Закиевич и новые кадровые перестановки и назначения. По его словам, Анвар Махмутов, недавно получивший портфель вице-премьера, будет курировать внешнеэкономические связи и министерство экономического развития.
– Он много лет в мэрии Уфы занимался именно этим профилем работы, – рассказывает г-н Хамитов. – У Анвара Анасовича налаженные связи с арабским миром, с которым мы сегодня активно сотрудничаем.
Владимир Балабанов, возглавивший администрацию президента РБ, на взгляд Рустэма Закиевича, имеет все данные, чтобы верно следовать приоритетам при выполнении государственных задач.
Рустэм Вильданов, назначенный на минувшей неделе полномочным представителем Башкортостана при президенте РФ, – человек, на которого возлагаются надежды по привлечению инвестиций в республику.
– Я искал человека креативно мыслящего, чтобы организовать на базе полпредства площадку для привлечения инвесторов, где обсуждались бы варианты развития республики, - рассказывает Рустэм Хамитов. – Для меня важно, чтобы полпред не просто выполнял представительские функции и встречал в аэропорту делегации, а работал с бизнесом, налаживал контакты с деловыми кругами, выполнял дипломатические функции. Вильданов работал нашим представителем в ТПП РФ, кругозор у него широкий.
По словам Рустэма Закиевича, полпредство до недавнего времени было лишь декоративным представительством, а жило на широкую ногу. Сегодня возможно сокращение средств на содержание этой структуры.
Экономика не должна быть экономной
Приватизировать государственные СМИ глава РБ не собирается.
– Районные газеты – это часть особого культурного слоя, особая информационная площадка для местных жителей, – говорит он. – Люди на селе нуждаются именно в такой информации о себе, своих родственниках, своем районе, и пусть они ее получают. Закрывать такие СМИ я никогда не буду, у меня просто рука не поднимется. На вольных хлебах они не выживут, значит надо помогать.
А вот к некоторым ГУПам президент намерен подойти жестко и избавиться от «мертвых объектов, которые ничего кроме убытков не генерируют».
– Многие из этих государственных предприятий работают ни шатко, ни валко, не могут обойтись без государственных вливаний, а зарплата у руководителей таких предприятий больше, чем у меня. От того, что нас втягивает в затраты, мы освобождаемся. Сегодня комиссия информацию собирает, в 2011 году мы определимся, какие из предприятий будут акционированы.
Хотя Рустэм Закиевич считает, что «приватизация – безумно сложный вопрос».
– В собственности республики есть 18% акций завода «Полиэф», – рассказывает он. – Его рыночная цена – миллионов двести, а балансовая стоимость – семь миллиардов рублей. Если мы сегодня отдадим этот пакет по рыночной цене, завтра к нам придет прокурор и скажет, что мы нарушили закон.
По словам Рустэма Хамитова, в республике осталось не так много предприятий, которые можно выгодно продать, а то, что есть, – «одни осколки».
– Самый большой пакет у государства на «Соде», в собственности региона «Башспирт», уфимский аэропорт, Бурибаевский ГОК, – перечисляет он. – Но я решительно против приватизации ради приватизации и никогда не пойду на варианты дешевой распродажи республиканской собственности. К каждому объекту нужно подходить вдумчиво и с условием получения хорошей цены. Есть желающие по ряду предприятий приобрести пакеты акций, но каждому из таких объектов нужна хорошая цена.
Оказывается, правительство Башкирии уже продало за 200 млн рублей «Башкерамику» в Октябрьском и концерн «БЭТО» в Уфе.
– В Октябрьском инвесторы уже закупили оборудование и начали выпускать керамические изделия, а до этого завод стоял, – говорит г-н Хамитов.
Глава РБ посетовал, что сегодня идет много разговоров о том, что «нет результатов в экономике».
– Действительно, реальное достижение – это количество денег, направленных в экономику, - объясняет он. – Но в крупных проектах результат появляется не скоро. Сегодня у правительства Башкирии в работе находятся несколько больших и очень больших проектов. Всего их около 20, ряд из них пробуксовывает из-за инертности бюрократической системы. Сегодня мы часто работаем с бизнесом в ручном режиме, буквально за руку ведя его через все административные барьеры, контролирующие и надзорные органы.
В будущем, по словам г-на Хамитова, возможно частно-государственное партнерство во многих сферах.
– Частно-государственное партнерство для нас больше не страшилка, – говорит он. – Бизнесмен, который собирается вкладываться в ту или иную отрасль, должен понимать, что он не один берет на себя риски развития, за его спиной стоит государство.
Глава РБ не совсем доволен, как в Башкирии развиваются санаторно-курортные зоны.
– Руководители санаториев не спешат развивать зоны влияния, довольствуются тем потоком посетителей, который есть, – говорит г-н Хамитов. – Потому и цены на санаторное лечение у нас такие высокие, а за путевками очередь стоит. Между тем наши санатории могли бы принимать куда больше отдыхающих, если б руководители этих санаториев работали с частниками, которые могли бы взять на себя строительство гостиниц и инфраструктуры.
Этим летом президент все-таки собирается выбраться в отпуск «куда-нибудь в горы или на море, за пределы республики».
– Хочется недельку почитать, позаниматься спортом, – говорит он. – Из спортивных предпочтений мне нравится велосипед, а в последнее время увлекся бадминтоном. Меня приобщил к этому занятию Сергей Шахрай, который возглавляет национальную федерацию бадминтона. Я помню эту игру с советских времен – тяжелые ракетки со струнами, в которых застревает волан, а сегодня это совсем другой инвентарь – игра доставляет удовольствие.
Гонки избирателей
Рустэм Закиевич считает, что республика стоит на пороге важных событий – уже в сентябре начнется выборный марафон, который «может обострить отношения в обществе».
Напомним, в декабре 2011-го мы будем выбирать российских парламентариев, в начале 2012 года – президента страны и депутатов уфимского горсовета, а в 2013-м новый состав народных избранников придет в Курултай.
Г-н Хамитов уверен, что предвыборная пора принесет «сшибки и стычки, и искры будут лететь», но серьезно на атмосферу в обществе не повлияет.
– Такие встряски нужны, чтобы время от времени выплескивать накопившееся, – говорит он. – Но грядущие выборы не должны потрясти основы нашего общества.
Ничего сверхординарного глава РБ не видит в появлении новой политической силы - «Народного фронта».
– Название не всегда отражает содержание, – уверен он. – На мой взгляд, это фронт не противоборствующий, а напротив – объединяющий, один из вариантов консолидации общества.
Как выяснилось, для Рустэма Хамитова не существует и «загадки 2012 года», как окрестили политологи год выборов президента России, гадая, кто пойдет баллотироваться на пост главы государства – премьер Владимир Путин или нынешний руководитель страны Дмитрий Медведев, или они оба, и во что может вылиться для населения возможная конфронтация между этими политическими лидерами.
– Я уверен, что между Путиным и Медведевым не существует никаких разногласий, - рассказывает Рустэм Хамитов. – Это люди, созидающие одно общее дело, и поступать они будут наиболее оптимально для страны. Между главой государства и лидером партии «Единая Россия» никаких разногласий не существует, а все разговоры вокруг якобы существующих противоречиях ведут люди заинтересованные в таком противоборстве. Идеология «Единой России» – это идеология здравого смысла, ее поддержат многие, а со здравым смыслом не поспоришь. И мне, как члену «Единой России», понятно, что нужно делать и как поступать, чтобы приносить пользу людям.
По словам Рустэма Хамитова, ему претит псевдоаналитика о политических течениях, размещенная в интернете.
– Все эти рассуждения оппонентов Путина и Медведева о возможных причинах того или иного политического явления создаются на пустом месте, – уверен он. – Может, даже для того, чтобы загрязнить нравственную атмосферу, унизить сильных людей. Аналитика ради аналитики мне неинтересна.
Не принимает г-н Хамитов позицию людей, которые сегодня в интернете размещают негативные статьи о политической жизни Башкирии.
– Для чего и кому это нужно – я не понимаю, – разводит руками глава РБ. – Понятно, что есть обиженные люди, но почему они действуют столь странным способом – анонимно и огульно обвиняя во всех грехах? Пушкин еще в свое время написал, что «при открытии всякой мерзости толпа в восхищении, радуется унижению высокого, слабости могущего». Прошло почти два века, а часть людей не изменилась: по-прежнему жаждет унизить того, кто оказался выше, и здесь ничего не поделаешь. Мои нравственные убеждения таковы, что ни при каких обстоятельствах нельзя унижать человеческое достоинство, поэтому для меня необъяснимы побуждения анонимных авторов. На критику реальных оппозиционных сил я бы обратил внимание, тем более такая критика могла бы подсказать, где правительство действительно допускает просчеты. Но спорить нужно с открытым забралом, а не прятаться за анонимностью в сети. Поэтому стараюсь не читать подобные статьи.
Г-н Хамитов считает, что наше общество «излишне политизировано, закормлено негативной информацией, задергано псевдоважными информационными поводами».
– Мне хотелось бы, чтобы нравственная атмосфера менялась, – рассуждает президент РБ. – Чтобы в обществе стало больше правдивости, честности и порядочности. И в своей работе я стараюсь исходить из этих предпосылок.
Рассказал Рустэм Закиевич и о том, как получилось, что именно он озвучил имя Валентины Матвиенко, предложив ее на пост спикера Совета Федерации.
– Нас, губернаторов, собрали в администрации президента России и поинтересовались, кого бы мы хотели видеть на освободившемся после ухода Сергея Миронова посту спикера Совета Федерации, – рассказывает г-н Хамитов. – В процессе обсуждения мы решили, что было бы неплохо, если б эту должность получил кто-то из действующих губернаторов, и предложили Валентину Матвиенко. Президент России поддержал эту инициативу, и этот момент показали все федеральные телеканалы.
– Как Валентина Ивановна отреагировала на ваше участие в ее судьбе?
– Она сначала позвонила и выговорила мне, мол, как же так, «без меня меня женили», – смеется Рустэм Закиевич. – Сейчас я думаю, что на посту главы Совфеда она будет лучшим другом республики.
Блог в помощь
Рустэм Хамитов намерен отстаивать изучение башкирского языка в школах.
– Я буду отстаивать наличие регионального образовательного компонента в российском образовательном стандарте, - сказал он. – Сама идея изучения языка – правильная.
Свое предназначение, как президента, Рустэм Хамитов видит не в раздаче благ и бюджетных денег, а формировании нравственного климата в республике.
– Моя задача в том, чтобы люди становились лучше и чище, – говорит Рустэм Закиевич. – Президент республики все-таки в большей степени человек, который формирует нравственную атмосферу в обществе. Человек, который противостоит несправедливостям, выправляет дефекты.
Глава региона не собирается кичиться тем, «что за бюджетные деньги что-то построено», хотя бы потому, что «у президента республики большой горизонт планирования, большие возможности для того, чтобы видеть картинку с высоты птичьего полета».
– Гордиться тем, что кому-то дал деньги, кто-то на эти ресурсы что-то там построил, потом приехать и в торжественной обстановке что-то произнести, я считаю, неправильно, – уверен он. – Потому что деньги и ресурсы принадлежат нашему обществу, а я должен направлять эти ресурсы или способствовать более объективному их распределению на действительно важные цели и задачи.
Кроме того, свое предназначение Рустэм Хамитов видит в том, чтобы «расширять собственные пространства возможностей и действий в республике».
– Последние полгода, работая в составе президиума Госсовета РФ, я старался донести мысль до руководителей государства, до президента России о том, что федеральные отношения в нашей великой стране требуют определенного пересмотра: необходимо перераспределение полномочий между субъектами Федерации и федеральным центром, - рассказывает он. – Нужно больше полномочий передавать субъектам, муниципалитетам. И мне кажется, что нас услышали.
Рустэм Хамитов считает, что выстроенная «жесткая система координат» не всегда работает на местах во благо.
– Выделение больших полномочий главе субъекта на определенном этапе может быть тормозом, а на другом этапе – толчком для развития, – объясняет он. – Сегодня у главы региона практически нет реальных рычагов воздействия, а формально он в ответе за все.
По словам г-на Хамитова, в администрации президента России уже созданы рабочие группы, которые выдвигают предложения о разграничении предметов ведения между регионами и федеральным центром.
– Хоть и есть определенная жесткая заданность, в рамках которой мы сегодня существуем, но, тем не менее, нужно пытаться расширять границы, пытаться взаимодействовать или воздействовать на федеральный центр, – уверен он. – Конечно, это задача нужная и важная – подобное взаимодействие прописано в 72-й статье Конституции РФ о совместном ведении регионов и федеральной власти. Это и налоговые проблемы, и законодательные, и кадровые. Все это мы проговаривали с главой государства Дмитрием Медведевым.
Рустэм Хамитов считает, что у Башкортостана в стране сложился имидж спокойной, надежной и толерантной республики.
– И это часто не зависит от личности, которая возглавляет регион – Шакирова, Рахимова или Хамитова, – уверен он. – Просто здесь живут спокойные и мудрые люди.
– Почему у нас до сих пор не появилась оппозиция?
– Оппозиция – это системное явление, когда неглупые люди со своим взглядом на жизнь, противостоящие власти, указывают на ее ошибки, - объясняет глава РБ. – Наверное, это вопрос спроса, сегодня нет необходимости в подобном движении, или власть не настолько плоха.
По словам г-на Хамитова, главное для населения республики – это работа.
– Встречаюсь с жителями районов, и они говорят – мы надеемся, что власть нам даст рабочие места, а с остальными проблемами сами справимся.
Рустэм Хамитов полагает, что люди – главная ценность в республике.
– Я честен и искренен перед вами, – сказал редакторам г-н Хамитов. – Искренность, наверное, мой недостаток, но искоренять его я не собираюсь. Считаю, что это качество позволяет мне находить общий язык со многими людьми. Мне не нужна комплиментарность, это не свойственно моему характеру, мне нужна правда в общении.
Президент РБ считает, что блог который он ведет, позволяет ему быть ближе к людям.
– Хотя это очень тяжелый труд, но для меня еще и способ получать информацию, – считает Рустэм Закиевич. – У нас есть закрытая часть живого журнала, куда отправляют жалобы, их уже больше двух тысяч. Читать их больно и трудно, потому что страдания и обиды людей от действий и самоуправства глупых или бездушных чиновников ничем не измерить. За этот год я получил такой объем негативной информации, которую обычный человек, может, не получает и за всю жизнь. Но стараюсь многим ответить и принять решение по каждой такой просьбе о помощи и не оставить в небрежении ни одной жалобы.
Вспомнил Рустэм Хамитов и интересный случай.
– В Урмане, где я побывал, чтобы проконтролировать качество домов, построенных для пострадавших от взрывов на военном арсенале, ко мне подошла бабушка, как говорят, божий одуванчик и сообщила, что написала мне в блог. Из ее уст это звучало неожиданно, но очень приятно.
Антонина ЧЕСНОКОВА.