Преподаватель вуза пытался съесть взятку

Три по пятьсот заказал себе на обед житель Стерлитамака. Однако фраза эта прозвучала не в баре или ресторане. На глазах оперативников преподаватель одного из престижных вузов попытался избавиться от улик весьма необычным, но довольно распространенным среди взяточников способом – съесть. Однако ответить по всей строгости закона ему все-таки пришлось – делал он это под прицелом видеокамер. Вторая сессия у первокурсницы Алины была уже почти сдана. Вот только контрольную по математике она никак не могла защитить.

Препод валил конкретно, усложнял задачи, которые никак не поддавались решению. В школе царица всех наук девушке легко давалась, а тут осечка за осечкой. К тому же контрольная являлась допуском к сдаче одноименного зачета. Алина совсем поникла, но случайно услышала разговоры одногруппниц о том, что они решили это вопрос с помощью относительно небольшой суммы в конверте. - Контрольная – пятьсот, зачет – еще тысяча. О том, что математику можно сдавать, не напрягаясь, лишь бы деньги в кармане были, в студенческой среде передавалось из уст в уста, - рассказывает следователь следственного СУ Управления МВД России по городу Стерлитамаку старший лейтенант юстиции Алексей Приймак. Поняв, что именно означали намеки педагога о другом, плохом, пути получения заветного зачета, Алина пошла в полицию. Встреча с математиком прошла успешно. Девушка отсчитала полторы тысячи рублей, предметник поставил в зачетку заветную подпись, когда в аудиторию ворвались оперативники БЭП. Однако, предприимчивый педагог и в этой, казалось бы, безвыходной для него ситуации не растерялся. - Пока полицейские проводили необходимые следственные действия, - комментирует и.о. начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями майор полиции Дмитрий Гладков, - преподаватель вел себя тише воды, ниже травы. В один момент он отошел в сторонку и стал что-то жевать. Съесть незаметно три пятисотенные купюры оказалось не так то просто. Чтобы пресечь попытку уничтожить улики, правоохранителям пришлось применить силу. Изворотливый преподаватель буквально давился деньгами, а, осознав, что проглотить довольно крупный денежный комок не получится, даже попытался сплюнуть его в рукав пиджака. Борьба завершилась победой полицейских, пережеванные купюры были приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. Как и кадры видеосъемки, которая велась весь процесс задержания преступника. Впоследствии коррумпированный педагог во всем сознался и даже добровольно выдал еще 10 тысяч, полученные им от студентов, не желавших сдавать зачет честно. А на днях состоялся суд, вердикт которого три года лишения свободы условно и запрет заниматься преподавательской деятельностью в течение года после отбывания наказания. Хочется верить, что подобные эпизоды все-таки исключение в рядах тех, кто сеет разумное, доброе, вечное. Наталья ТРУТНЕВА, пресс-служба МВД по РБ.