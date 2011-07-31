Крестьян заманят в пожарные дружины зерном и страховками

- Установлено что, если пожар длиться до десяти минут – сумма ущерба составляет около сорока тысяч рублей, если до 20 минут – 82 тысячи рублей, при 30 минутах – до двухсот тысяч, - поясняет замначальника ГУ МЧС России по РБ Динар Салихов. - Инициативу должны проявить сельские старосты, они призовут односельчан к вступлению в дружины. Механизма набора волонтеров пока еще нет, но вероятно эту функцию возьмут сельсоветы.