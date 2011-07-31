Крестьян заманят в пожарные дружины зерном и страховками

В МЧС признались, что расстояние между пожарными частями слишком велико, чтобы охватить все небольшие поселки, поэтому крестьяне сами должны организоваться на борьбу с огнем. В Башкирии больше тысячи населенных пунктов не прикрыты пожарной охраной. Как минимум в 212 поселках наберут 1576 волонтеров, которые будут охранять еще 516 соседних сел.
Создаваться пожарные дружины будут на деньги самих сельчан, и их членские взносы. Жители, вероятно, будут скидываться на содержание команды волонтеров, однако о введении каких-либо обязательных платежей для селян пока никто не говорит.
Зарплату дружинники получать не будут, но станут пользоваться льготами.
- Может, им больше зерна дадут или дополнительный земельный надел, или поступление в вузы вне конкурса, - объяснил полковник.
Как будет устроена непрофессиональная пожарная охрана, в МЧС представляют смутно. Вероятно в каждой центральной усадьбе, или при крупном фермерском хозяйстве, будет депо с пожарной машиной, «прикрывающей» несколько окрестных сел, а в самих населенных пунктах станут дежурить волонтеры.
- Пока машина едет из центральной усадьбы в село на пожар, там начинают действовать добровольцы, - говорит г-н Латыпов. - Необязательно держать пожарную машину в каждом селе. Пожар можно загасить стаканом воды, если вовремя его обнаружить, первая подача воды – залог успеха.
- Установлено что, если пожар длиться до десяти минут – сумма ущерба составляет около сорока тысяч рублей, если до 20 минут – 82 тысячи рублей, при 30 минутах – до двухсот тысяч, - поясняет замначальника ГУ МЧС России по РБ Динар Салихов. - Инициативу должны проявить сельские старосты, они призовут односельчан к вступлению в дружины. Механизма набора волонтеров пока еще нет, но вероятно эту функцию возьмут сельсоветы.
- Это все уже было двадцать лет назад. У кого на доме нарисована лопата, у кого ведро, каждый знает, с чем по тревоге бежать, - поясняет г-н Латыпов.
Как отметили в МЧС, само ведомство не даст ни копейки на создание добровольческих отрядов, но поможет списанной техникой и устаревшими машинами из резерва армии, которые поставляются в Башкирию. Полковник Латыпов пояснил, что каждый добровольческий отряд будет оформляться как юридическое лицо.
- Они смогут зарабатывать, например, оказывать услуги сельхозпредприятиям по пожарной охране, - заявил глава пожнадзора республики.
По его словам в Башкирии уже есть удачный опыт пожарных дружин, как, например, в Абзаково, где хозяева горнолыжной трассы и гостиницы вскладчину создали свою частную пожарную охрану.
Когда документ поступит в профильный комитет Госсобрания, в МЧС затруднились ответить, вероятно, это произойдет не раньше осени.
Полковник Латыпов отверг обвинения в попытке пожарных переложить свою работу на население, по его словам волонтеры – это не основные силы по борьбе с огнем, а только добровольные помощники профессиональных брандмейстеров.
Дмитрий КОЛПАКОВ.
Между тем
Подвиг героя государство не оценило
В законопроекте спасателей есть здравое зерно – это социальное обеспечение героев-одиночек, бросающихся в огонь. Так, 31-летний Руслан Губайдуллин, спасший деревню Уразово Учалинского района от полевого пожара, получил ожоги дыхательных путей, сегодня остался без работы и не имеет денег на лечение.
Напомним, бульдозерист сбил пламя, сделав опашку вокруг горящих домов, и сумел оставить движение пожара. Парень действовал как профессиональный пожарный, борясь с пламенем с помощью железной машины. А ни один из его коллег не сел за руль, не желая рисковать жизнью.
В деревне Уразово в тот трагический день сгорело девять домов. Счастье, что обошлось без человеческих жертв. Своим героическим поступком парень спас более сорока домов, а по большому счету - всю деревню.
Руслан живет в деревне Юлдашево, что по соседству, работает бульдозеристом в золотодобывающей компании неподалеку от Уразово. 5 июня 2010 года из деревни прибежали насмерть перепуганные женщины с криками о пожаре и стали умолять о помощи, Руслан, не медля ни секунды, на бульдозере ринулся в деревню.
К этому времени горело уже пять домов на околице, и огонь вот-вот должен был перекинуться на другие жилища.
- Первое, что я решил сделать, - это отрезать дорогу пламени. Потому начал сгребать в кучу горящие бревна, локализуя пожарище. Стояла такая высокая стена огня, и мне казалось, что пламя доставало до неба, - рассказывает Руслан.
Как в голливудском блокбастере, учалинский парень, словно неуязвимый супергерой, направлял бульдозер в пламя и снова возвращался.
Местный житель Линар Хафизов был на месте того страшного события и помогал тушить пожар.
- Представьте себе, парень лезет в пекло, а за пламенем его бульдозера не видно, - вспоминает Линар. - Мы думаем: все, погиб, а он снова возвращается! Поразительно!
Снова и снова Руслан шел навстречу наступающему огню. Пожарному расчету, прибывшему в деревню, ничего не оставалось, кроме как остужать бульдозер струями воды: заливать разбушевавшееся пламя было бесполезно, вода моментально испарялась, не доходя до пожарища.
- Уже после тушения обнаружил, что в руки врезалась расплавленная пластмасса от рычагов - такая высокая была температура, - говорит Руслан.
В очередной раз выйдя из пламени, молодой человек потерял сознание. Благо, на место прибыла «скорая», и его сразу же принялись откачивать, а когда Руслан немного пришел в себя, он снова бросился на борьбу с огнем.
После этого случая Руслан больше недели провел в больнице. Острое токсическое отравление и сильные ожоги не дают покоя по сей день – работать на бульдозере парень больше не может. Нет денег и на лечение. Глава деревни Уразово Самат Шамсутдинов оформил на Руслана наградные документы, но помочь материально пострадавшему от своего геройского поступка некому.