«Три шурупа» останутся символом уфимского аэропорта

- Никакого разлада с UTair у нас не было, - сообщил гендиректор аэропорта. - Сибай и Нефтекамск продолжаются реконструироваться, через два месяца будут полностью готовы к эксплуатации. UTair пытался выполнять рейсы в Сибай, но если средняя наполняемость салона - два с половиной человека, это экономически неэффективно. Расстояние маленькое, транспортная инфраструктура, в том числе железнодорожная там есть, а авиация это дорогой вид транспорта. Будут ли туда рейсы – это вопрос к авиакомпаниям.