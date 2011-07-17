«Три шурупа» останутся символом уфимского аэропорта

Авиакомпания «Аркаим» летающая под флагом UTair перестала отправлять в эти города самолеты в начале лета. В МАУ обосновали отказ от полетов отсутствием пассажиров.
- Никакого разлада с UTair у нас не было, - сообщил гендиректор аэропорта. - Сибай и Нефтекамск продолжаются реконструироваться, через два месяца будут полностью готовы к эксплуатации. UTair пытался выполнять рейсы в Сибай, но если средняя наполняемость салона - два с половиной человека, это экономически неэффективно. Расстояние маленькое, транспортная инфраструктура, в том числе железнодорожная там есть, а авиация это дорогой вид транспорта. Будут ли туда рейсы – это вопрос к авиакомпаниям.
Рамиль Тимиргазин также опроверг сведения о начале реконструкции аэропорта в Белорецке, о чем мечтал его предшественник Салават Кутушев. Помимо этого МАУ отказался от строительства второго международного терминала, ограничившись реконструкцией существующего.
Глава «МАУ» прокомментировал и появление хулиганов с лазерными указками, якобы ослепляющими пилотов во время посадки самолетов.
- Есть зона ответственности аэропорта, по которой, мы точно знаем, никто с указками бегать не будет, а контролировать то, что дальше забора не реально, - заявил руководитель аэропорта.
Дмитрий КОЛПАКОВ.