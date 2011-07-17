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«Три шурупа» останутся символом уфимского аэропорта

18 июля 2011, 00:55
Руководитель международного аэропорта Уфы («МАУ») Рамиль Тимиргазин заявил, что к смене логотипа аэровокзала, задуманного около полугода назад прежним руководством, он относится крайне негативно и ему «непонятны причины для замены привычного символа». По словам гендиректора, «нынешние «три шурупа» знает весь мир», начертание этих букв отвечает требованиям современного товарного знака. Также г-н Тимиргазин прокомментировал отмену авиарейсов в аэропорты Сибая и Нефтекамска, восстановлением которых так гордилась предыдущая администрация МАУ.

Авиакомпания «Аркаим» летающая под флагом UTair перестала отправлять в эти города самолеты в начале лета. В МАУ обосновали отказ от полетов отсутствием пассажиров.

- Никакого разлада с UTair у нас не было, - сообщил гендиректор аэропорта. - Сибай и Нефтекамск продолжаются реконструироваться, через два месяца будут полностью готовы к эксплуатации. UTair пытался выполнять рейсы в Сибай, но если средняя наполняемость салона - два с половиной человека, это экономически неэффективно. Расстояние маленькое, транспортная инфраструктура, в том числе железнодорожная там есть, а авиация это дорогой вид транспорта. Будут ли туда рейсы – это вопрос к авиакомпаниям.

Рамиль Тимиргазин также опроверг сведения о начале реконструкции аэропорта в Белорецке, о чем мечтал его предшественник Салават Кутушев. Помимо этого МАУ отказался от строительства второго международного терминала, ограничившись реконструкцией существующего.

Глава «МАУ» прокомментировал и появление хулиганов с лазерными указками, якобы ослепляющими пилотов во время посадки самолетов.

- Есть зона ответственности аэропорта, по которой, мы точно знаем, никто с указками бегать не будет, а контролировать то, что дальше забора не реально, - заявил руководитель аэропорта.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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