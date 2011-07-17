Проект «РосЯма» заставил уфимских коммунальщиков латать дороги

- Уверен, что деньги на ямочный ремонт есть, просто кому-то лень этим заниматься. Но почему я должен тратиться на ремонт велосипеда из-за того, что потому что-то кто-то не выполняет свои обязанности? - вопрошает Василий.
«РосЯма» предлагает всем желающим воспользоваться статьей 12 закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», по которой органы государственной власти обязаны дать письменный ответ по существу обращения в течение 30 дней со дня регистрации. Письменный запрос о существующем дорожном дефекте сначала отправляется в ГАИ, а если через 37 дней не будет реакции – то в прокуратуру. Сайт дает готовые шаблоны запросов-заявлений, в которые нужно просто вбить свои данные и координаты ямы, распечатать и отправить почтой в ГИБДД.
«Согласно действующему в России ГОСТ 50597–93, размеры ям не должны быть больше
По словам Василия Яныбина, в Уфе огромное количество ям глубиной больше
- Вот, пожалуйста, готовый запрос в ГАИ, - говорит он.
Сегодня только в уфимском сегменте «РосЯмы» собраны фотоснимки около шестидесяти дорожных выбоин, по которым направлены заявления в Госавтоинспекцию и прокуратуру. Семь дефектов под нажимом общественников уже исправлены.
Дмитрий КОЛПАКОВ.