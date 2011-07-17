Проект «РосЯма» заставил уфимских коммунальщиков латать дороги

«РосЯма» предлагает всем желающим воспользоваться статьей 12 закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», по которой органы государственной власти обязаны дать письменный ответ по существу обращения в течение 30 дней со дня регистрации. Письменный запрос о существующем дорожном дефекте сначала отправляется в ГАИ, а если через 37 дней не будет реакции – то в прокуратуру. Сайт дает готовые шаблоны запросов-заявлений, в которые нужно просто вбить свои данные и координаты ямы, распечатать и отправить почтой в ГИБДД.