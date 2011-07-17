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Проект «РосЯма» заставил уфимских коммунальщиков латать дороги

18 июля 2011, 01:07
Новый сайт блогера-юриста Алексея Навального «РосЯма» одержал первые победы в столице Башкирии в борьбе с выбоинами и ухабами дорожного полотна. Первым, кто добился устранения дорожных дефектов с помощью сайта-фотобанка стал 28-летний научный сотрудник Василий Яныбин. Он отправил фотографии разбитого участка бульвара Баландина после ремонта теплотрассы в ГАИ и добился ремонта дороги. Сам г-н Яныбин автовладельцем не является, однако начал бороться с ямами, посадив пару «восьмерок» на колеса своего велосипеда.

- Уверен, что деньги на ямочный ремонт есть, просто кому-то лень этим заниматься. Но почему я должен тратиться на ремонт велосипеда из-за того, что потому что-то кто-то не выполняет свои обязанности? - вопрошает Василий.

«РосЯма» предлагает всем желающим воспользоваться статьей 12 закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», по которой органы государственной власти обязаны дать письменный ответ по существу обращения в течение 30 дней со дня регистрации. Письменный запрос о существующем дорожном дефекте сначала отправляется в ГАИ, а если через 37 дней не будет реакции – то в прокуратуру. Сайт дает готовые шаблоны запросов-заявлений, в которые нужно просто вбить свои данные и координаты ямы, распечатать и отправить почтой в ГИБДД.

«Согласно действующему в России ГОСТ 50597–93, размеры ям не должны быть больше 15 см по длине, 60 см в ширину и 5 см в глубину, - напоминают авторы проекта. – Все ямы, которые больше хотя бы по одному параметру, должны быть обозначены дорожными знаками, а в условиях недостаточной видимости — заграждением с сигнальными огнями. Наш сайт должен объединить граждан, которые столкнулись с некомпетентностью дорожных служб, которые не выполняют свои обязательства».

По словам Василия Яныбина, в Уфе огромное количество ям глубиной больше 5 сантиметров. В первую же попавшуюся выбоину он ставит бутылочку с газводой которая полностью визуально «утопает» в дорожной яме.

- Вот, пожалуйста, готовый запрос в ГАИ, - говорит он.

Сегодня только в уфимском сегменте «РосЯмы» собраны фотоснимки около шестидесяти дорожных выбоин, по которым направлены заявления в Госавтоинспекцию и прокуратуру. Семь дефектов под нажимом общественников уже исправлены.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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