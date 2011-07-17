«Петр Алабин» передал пассажиров «Салавату Юлаеву» и сбежал из Казанского порта

Корабль задержали, но команда сбежала из-под ареста, передав пассажиров другому круизному судну, принадлежащего уфимской компании «Грузопассажирские перевозки» «Салават Юлаев».
На судоходных форумах уже иронизируют на тему списания «Алабина», который принимал участие в ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС, но пойдет на металлом из-за не сертифицированных спасжилетов.
Второй оставшийся на плаву электроход 785-го проекта, выпущенный более 50 лет назад в Чехословакии «Композитор Глазунов» (до 1995 года «Киргизия») сейчас находится под арестом в саратовском порту. Член экипажа «Глазунова» 23-летний электромеханик родом из Уфы Андрей Хохлов сообщил, что судовая инспекция не дает разрешения на выход из порта без указания причин неисправностей, которые пока неизвестны.
- Cтоим под арестом у причальной стенки, бесплатно, за счет властей. Туристов на борту нет. Стоять будем, как минимум пока не поднимут «Булгарию» и не выяснят некоторые обстоятельства, - сообщил он.
По словам Андрея, командному составу не выплатили зарплаты за июнь.
- Ситуация непонятная, сидим без денег и не знаем когда вообще пойдем отсюда, - говорит Хохлов. - А еще заканчивается топливо, если не зальемся, будем и без электричества сидеть!
Любопытно, что фамилия жителя Башкирии Андрея Хохлова была занесена в списки погибших членов команды «Булгарии», хотя электромеханик уже год как уволился с этого судна. Получается, что списки команды на затонувшем судне не обновлялись как минимум год.
Следователи, расследующие уголовное дело о гибели «Булгарии» уже обнаружили двух виновных в случившемся – руководителя фирмы «Агречтур» Светлану Инякину, арендовавшую судно и ведущего эксперта Камского филиала российского речного регистра Якова Ивашова, выдавшего заключение об исправности корабля. Обоих «стрелочников» суд заключил под стражу на месяц и 29 дней. Следствие намерено предъявить Светлане Инякиной и Якову Ивашову обвинение по двум статьям уголовного кодекса – за оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности и за нарушение правил эксплуатации водного транспорта, повлекшим массовую гибель людей. У фирмы-субарендатора не было лицензии на право пассажироперевозок, а эксперт подписал документ об исправности судна, хотя на самом деле на корабле не работал один двигатель.
Глава России Дмитрий Медведев потребовал от следствия наказать «истинных виновников трагедии, а не только стрелочников».
Дмитрий КОЛПАКОВ.