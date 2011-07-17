«Петр Алабин» передал пассажиров «Салавату Юлаеву» и сбежал из Казанского порта

Следователи, расследующие уголовное дело о гибели «Булгарии» уже обнаружили двух виновных в случившемся – руководителя фирмы «Агречтур» Светлану Инякину, арендовавшую судно и ведущего эксперта Камского филиала российского речного регистра Якова Ивашова, выдавшего заключение об исправности корабля. Обоих «стрелочников» суд заключил под стражу на месяц и 29 дней. Следствие намерено предъявить Светлане Инякиной и Якову Ивашову обвинение по двум статьям уголовного кодекса – за оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности и за нарушение правил эксплуатации водного транспорта, повлекшим массовую гибель людей. У фирмы-субарендатора не было лицензии на право пассажироперевозок, а эксперт подписал документ об исправности судна, хотя на самом деле на корабле не работал один двигатель.