Из Эда Шульжевского пытаются сделать нового Сташевского

Когда пять лет назад певец решил делать сольную карьеру, над ним мастерски поработали стилисты: исчезли не только его патлы, но и дешевые шмотки, уступив место щегольским костюмам. В свое время покойный продюсер Юрий Айзеншпис подобным образом преобразил мальчика из Нальчика Диму Билана – постриг и приодел парня, превратив его в первого модника отечественного шоу-биза. Правда, по мнению продюсеров, Шульжевский должен занять на эстраде освободившееся место другого творения Айзеншписа – Влада Сташевского, исполнителя шлягера «Позови меня в ночи». По крайней мере, Эд создает на сцене тот же классический образ героя-любовника. Другое дело, что Шульжевского с его шикарными вокальными данными не сравнить с безголосым Сташевским.