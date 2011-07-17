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Из Эда Шульжевского пытаются сделать нового Сташевского

18 июля 2011, 00:44
Восходящая звезда Эд Шульжевский представил в «Огнях Уфы» сольную программу «Она и он». Уфимской публике певец знаком по главным ролям в мюзиклах «Нотр-Дам де Пари» и «Ромео и Джульетта», с которыми исполнитель неоднократно гастролировал в столице Башкирии. Один из последних хитов сладкоголосого менестреля – слащавая песня «Настя». Композиция, сочиненная композитором и исполнителем Денисом Майдановым, особенно полюбилась романтичным школьницам, которые расположились в первых рядах концертного зала.

- Эту песню Денис написал очень давно – в 2003-м, но только сейчас люди ее услышали, - отметил Эд. - Так что и сам Денис уже забыл, кому ее посвятил.

«Ваше сердце занято? Вы мне очень симпатичны», - откровенно домогались артиста фанатки в присланных из зала записках.

- Я пока не женат, - признался Шульжевский под истеричные вопли обрадованных поклонниц. - Хотя в последнее время очень много задумываюсь о семье. Но пока сердце свободно.

Сегодня аккуратно подстриженный и не вылезающий из облегающих черных костюмов артист – само воплощение стиля. Но так элегантно 29-летний певец выглядел не всегда. Еще несколько лет назад, когда г-н Шульжевский прошел кастинг в популярный мюзикл «Нотр-Дам де Пари» и переехал из родного Краснодара в столицу, похож он был не просто на провинциала, а на паренька с рабочей окраины. Эдуард скрывал стройную фигуру под мешковатыми свитерами, куртками, похожими на спецовки, большеразмерными футболками и рубашками. Завершала образ буйная шевелюра, которую артист, очевидно, считал очень эффектной.

Когда пять лет назад певец решил делать сольную карьеру, над ним мастерски поработали стилисты: исчезли не только его патлы, но и дешевые шмотки, уступив место щегольским костюмам. В свое время покойный продюсер Юрий Айзеншпис подобным образом преобразил мальчика из Нальчика Диму Билана – постриг и приодел парня, превратив его в первого модника отечественного шоу-биза. Правда, по мнению продюсеров, Шульжевский должен занять на эстраде освободившееся место другого творения Айзеншписа – Влада Сташевского, исполнителя шлягера «Позови меня в ночи». По крайней мере, Эд создает на сцене тот же классический образ героя-любовника. Другое дело, что Шульжевского с его шикарными вокальными данными не сравнить с безголосым Сташевским.

- Я очень давно шел по этой дороге, - признался уфимской публике Эд. - С детства начал заниматься музыкой, участвовал в вокальных конкурсах, занимался спортивными танцами, поступил в хореографический лицей, потом уехал в Москву, поступил в театральный вуз, который закончил как режиссер и актер.

Теперь артист не только носит модные вещи, но и произносит правильные речи, обильно сдабривая их цитатами и афоризмами.

- Я усвоил одну простую вещь: игнорировать своего слушателя – это совсем неправильно, потому что профессия актера заключается в большом уважении к слушателю, - глубокомысленно замечает певец.

Или выдавал заученные цитаты:

- Утесов говорил: «Я пою не голосом, а сердцем». Я стараюсь придерживаться этого правила.

Обалдевшие от такой близости к кумиру, поклонницы не скупились на комплименты, например, интересуясь у артиста, готов ли тот к мировой славе, в которой они не сомневаются.

- Я бы хотел петь исключительно для российской публики, - продолжал как по писанному твердить Шульжевский. - Я побывал во многих странах мира, но почему-то всегда меня тянет домой.

Кто-то из зрителей вдруг поинтересовался, как относится Эд к творчеству своего коллеги Стаса Михайлова.

- Я не привык кого-то критиковать или чрезмерно хвалить, - осторожно заметил Шульжевский. – Хорошо я к нему отношусь, он – молодец.

В основном же девушки интересовались у кумира, можно ли им отужинать с ним после концерта и не желает ли артист отправиться на экскурсию по ночной Уфе или посетить клуб. Но особенно отличились поклонницы, работающие в местном центре занятости: «Будет нужна работа – с удовольствием поможем вам», - предложили добрые фанатки.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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