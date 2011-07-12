Лесных инспекторов в Башкирии приравняют к силовикам

Правительство Башкирии инициировало внесение поправок в республиканский «лесной» закон. Документ расширяет полномочия лесных инспекторов и узаконивает новый вид лесной деятельности – выращивание саженцев и сеянцев. Представлявший изменения в закон «О регулировании лесных отношений в Республике Башкортостан» глава минлесхоза Ражап Набиуллин пояснил, что если поправки вступят в силу, инспекторы смогут проверять документы, подтверждающие право на использование лесов, а в случае их отсутствия приостанавливать рубку лесных насаждений.

Кроме этого, в период ограничения или запрета на пребывание в лесах инспекторы получат право ограничить или вообще запретить доступ туристов и въезд транспортных средств на лесные участки. Кроме того, депутаты Курултая рассмотрели еще один законопроект «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Республики Башкортостан». В этом документе устанавливаются требования к фирмам и частным предпринимателям, занимающимся приемом и обработкой древесины. Если закон вступит в силу принимать древесину, заготовленную сельчанами для собственных нужд, будет запрещено. По мнению Ражапа Набиуллина, закон позволит пресечь незаконное лесопользование. Подобные документы уже приняты в Архангельской области и Забайкальском крае.