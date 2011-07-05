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В Уфе прошел кубок вызова по уличному баскетболу

5 июля 2011, 20:00
В минувшие выходные в центре уличного баскетбола «Кашкадан» прошел второй кубок вызова. Между собой соревновались 23 команды в категории до 17 лет, а также 17 команд в категории 18 лет и старше. Основной задачей для команд являлась попадание в восьмерку сильнейших, чтобы получить возможность принять участие в третьем туре чемпионата и побороться за рейтинговые очки. Погода в выходные была благосклонна для участников, и болеры показали свою лучшую игру. Также отличную атмосферу для стритбола на площадке своим музыкальным сетом создал Dj Air.

В течение вечера состоялся конкурс по броскам сверху Slam Dunk Contest. 13 лучших данкеров Уфы показали свое мастерство. С первых секунд было видно, что участники подготовили трюки заранее, и каждый старался удивить собравшихся чем-то особенным.

Аплодисменты сорвал Вадим Абдеев, перепрыгнув через стоящего под кольцом человека и забив сверху одной рукой. Шквал аплодисментов сорвал Иван Простов, забив сверху одновременно двумя мячами. Однако, в финале, совершив два эффектных броска, лучшим оказался Азат Галимов. Азат получил сертификат от спортивного магазина на приобретение баскетбольных кроссовок.

Помимо баскетбольных соревнований на площадке прошла настоящая битбокс-битва между лучшими битбоксерами Уфы. Участники достойно проявили себя, бились на равных и победили все.

Следующий, третий тур регионального этапа чемпионата России по уличному баскетболу пройдет 7 июля в 17.00.

#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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