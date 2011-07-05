В Уфе прошел кубок вызова по уличному баскетболу

В течение вечера состоялся конкурс по броскам сверху Slam Dunk Contest. 13 лучших данкеров Уфы показали свое мастерство. С первых секунд было видно, что участники подготовили трюки заранее, и каждый старался удивить собравшихся чем-то особенным.
Аплодисменты сорвал Вадим Абдеев, перепрыгнув через стоящего под кольцом человека и забив сверху одной рукой. Шквал аплодисментов сорвал Иван Простов, забив сверху одновременно двумя мячами. Однако, в финале, совершив два эффектных броска, лучшим оказался Азат Галимов. Азат получил сертификат от спортивного магазина на приобретение баскетбольных кроссовок.
Помимо баскетбольных соревнований на площадке прошла настоящая битбокс-битва между лучшими битбоксерами Уфы. Участники достойно проявили себя, бились на равных и победили все.
Следующий, третий тур регионального этапа чемпионата России по уличному баскетболу пройдет 7 июля в 17.00.