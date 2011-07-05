В Уфе прошел кубок вызова по уличному баскетболу

В минувшие выходные в центре уличного баскетбола «Кашкадан» прошел второй кубок вызова. Между собой соревновались 23 команды в категории до 17 лет, а также 17 команд в категории 18 лет и старше. Основной задачей для команд являлась попадание в восьмерку сильнейших, чтобы получить возможность принять участие в третьем туре чемпионата и побороться за рейтинговые очки. Погода в выходные была благосклонна для участников, и болеры показали свою лучшую игру. Также отличную атмосферу для стритбола на площадке своим музыкальным сетом создал Dj Air.