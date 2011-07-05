Князь из «Короля и Шута» представил сольный проект

- Конечно. Хотя надо понимать влияние времени. В основу образа Горшка, который на различных этапах «Короля и Шута» очень ярко выражал лик нашей группы, легли такие персонажи, как Сид Вишес и Джим Моррисон. Хотя, Вэл Килмер – тоже ничего! У одного мания саморазрушения, у второго – бунтаря. Но они оба были наркоманы и умерли от этого. Или ушли, как вам удобнее это воспринимать. В то время, когда мы начинали, у молодежи был интерес к наркотикам, потому что мы уходили от того старого общества, от Советского Союза, который нам кирпичики в голову закладывал. Наркотики воспринимались как попытка уйти от этого строительства, освободиться от фундамента, и тогда она была оправдана. В наше время мы прекрасно знаем, к чему она приводит. Для того, чтобы расширять сознание, сейчас нужно не наркотики употреблять, а выезжать за город и стремиться к природе, которую человечество губит. Главное – это гармония с окружающим миром. Это дает силы и физические, и моральные, и духовный рост. Наркотики дают какой-то опыт, но после этого они многое забирают, в частности, твое здоровье – самое ценное, что есть у человека. И для некоторых молодых людей хочу сказать, что все эти манифесты по поводу того, что жизнь заканчивается после 30-ти – полный бред. В 30 лет открываются новые горизонты, и в это время ты совсем не хочешь уходить. И в 40 лет тоже не хочешь, потому что жизнь тем и прекрасна, что в ней всегда открывается что-то новое. Если в 15-17 лет начнешь все губить, то в 30 будешь мучиться от мысли, что, если бы у тебя была еще одна жизнь, то вряд ли ты пошел бы этим путем.