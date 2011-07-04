mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 июля 2011, 20:31

Published 3 июля 2011, 20:31

Modified 10 ноября 2022, 18:55

Updated 10 ноября 2022, 18:55

Просто переведите деньги туда, где их ждут!

3 июля 2011, 20:31
Оплатить кредит, помочь близким или другу, живущему в другой стране, — время от времени каждый из нас куда-нибудь переводит деньги! С услугой «Перевод на карту Visa» это можно сделать без хлопот.

Теперь вы всегда можете поддержать родных или выручить друзей, у которых есть карта Visa. Неважно, где находится ваш получатель: вы можете перевести деньги на его карту Visa в любой уголок России, а также в другие страны.

Вы можете переводить деньги на любую карту Visa! Например, на ту, с которой выплачивается кредит или которой вы или получатель привыкли пользоваться ежедневно.

Найдите банкомат или зайдите в любое отделение банка, предоставляющего услугу «Перевод на карту Visa». Чтобы перевести деньги, вам достаточно знать только номер карты Visa получателя. А еще вы можете перевести деньги не выходя из дома — с помощью мобильного телефона или через Интернет.

#Денис Объедкин#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика