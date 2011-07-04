Просто переведите деньги туда, где их ждут!

Оплатить кредит, помочь близким или другу, живущему в другой стране, — время от времени каждый из нас куда-нибудь переводит деньги! С услугой «Перевод на карту Visa» это можно сделать без хлопот.

Теперь вы всегда можете поддержать родных или выручить друзей, у которых есть карта Visa. Неважно, где находится ваш получатель: вы можете перевести деньги на его карту Visa в любой уголок России, а также в другие страны. Вы можете переводить деньги на любую карту Visa! Например, на ту, с которой выплачивается кредит или которой вы или получатель привыкли пользоваться ежедневно. Найдите банкомат или зайдите в любое отделение банка, предоставляющего услугу «Перевод на карту Visa». Чтобы перевести деньги, вам достаточно знать только номер карты Visa получателя. А еще вы можете перевести деньги не выходя из дома — с помощью мобильного телефона или через Интернет. Узнайте больше об услуге «Перевод на карту Visa»