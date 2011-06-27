Под домашний стадион футбольного клуба «Уфа» отдадут «Нефтяник»

Планы по возведению новой футбольной арены в поселке 8 Марта оказались неосуществимы. От строительства спорткомплекса на 30 тысяч мест отказались не найдя средств и решили, что дешевле реконструировать стадион «Нефтяник» в Черниковке. Предполагается, что эта арена станет домашним стадионом для футбольного клуба «Уфа». По словам заведующей сектором строительства и эксплуатации спортивных сооружений республиканского минспорта Риммы Чередник, в бюджете нет средств на постройку отдельного стадиона. Ориентировочная сумма реконструкции «Нефтяника» – 200 миллионов рублей.

- Честно говоря, денег на реконструкцию «Нефтяника» тоже нет, - призналась «МКС» г-жа Чередник. – Так что на реконструкцию пойдут внебюджетные средства. В минспорте сообщили, что «Нефтяник» является собственностью республики и арендуется «Уфанефтехимом», однако о передаче стадиона министерству пока речи не идет. Римма Чередник отметила, что реконструкция спорткомплекса будет не глобальной. - Закрывать кровлей стадион не будем, - сказала она. - Это очень большие затраты, мы даже не рассматриваем такой вариант. Сегодня «Нефтяник» вмещает 10200 человек, предполагается, что трибуны расширят до 16 тысяч мест. Дмитрий КОЛПАКОВ.