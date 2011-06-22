Игорь Алешин: «Я не прощаюсь, а говорю до свидания»

- Поверьте, я не испытываю восторга от чувства собственного величия, - потом объяснил он.
Но, надо сказать, что все выступавшие говорили искренне и об изменениях, произошедших в министерстве с приходом генерала Алешина. Вспомнили про милицейские классы, выпускники которых уже изъявили желание работать в правоохранительных органах, призрение детских домов и приютов, уже не представляющих, как будут дальше жить без милицейской помощи, работу с ветеранами, постройку полигона для тренировки омоновцев и обустройство быта башкирских полицейских, служащих на Северном Кавказе. Оценили организованную генералом службу телефона доверия, создание конной милиции, кинологической службы и роты оперативного реагирования, способной противостоять массовым выступлениям.
У председателя совета ветеранов Марата Муллагалямова после официальной речи вырвалось человеческое: «Как жалко, что такой хороший министр уходит!»
Игорь Алешин в ответ заявил, что его повышение – это заслуга всего коллектива МВД по Башкирии, потому что каждый из находящихся в зале «настоящие личности и профессионалы».
- То, что мы сделали за это время – ваши идеи, мне следовало только их услышать.
Генерал заявил, что «не надо из его ухода устраивать поминки», поскольку он уверен, что сможет курировать коллектив и на новой должности.
- Если бы я уходил в другое региональное министерство, то пришлось бы прощаться навсегда, - сказал он. – А сегодня в рамках своих полномочий могу подсказывать и помогать башкирским коллегам.
В министерстве внутренних дел России Алешин станет отвечать за криминальную полицию и расследование преступлений экономической направленности. Он не исключил, что пригласит на работу кого-то из своих бывших коллег: «Сначала мне нужно определиться с кругом своих обязанностей».
Пресс-служба МВД по РБ показала присутствующим фильм, который назвала «Слово о службе Игоревой» и во время его просмотра на лицо Игоря Алешина не раз набегала тень.
- Я смотрел это кино и ловил себя на мысли, что за эти неполные два года мы с вами провели огромную работу, - сказал Игорь Викторович. – Спасибо вам за все.
Генерал признался, что когда его назначили в башкирское министерство внутренних дел, он опасался, что «может не сработаться с коллективом».
- Роль личности в истории незаменима, но я не сумел бы ничего добиться, если бы мне не помогали профессионалы, ветераны и просто мудрые люди, - объяснил он. – Ситуация была сложная, переходная, но мы справились. Поверьте мне, у меня есть возможность сравнивать с другими регионами – МВД Башкирии было и остается одним из лучших в России.
Генерал Алешин заверил «МКС», что, несмотря на его уход, все громкие уголовные дела, которые возбуждались в последнее время, «будут доведены до логического конца».
- Я проконтролирую, и от ответственности из-за моего повышения никто не уйдет, - пообещал он.
Коллеги и члены общественного совета подарили Игорю Алешину массу подарков. Например, председатель центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин преподнес генералу кинжал, потому что его ждет «новый фронт работ», а архиепископ Уфимский и Стерлитамакский Никон – Библию с собственным благословлением. Только главный раввин Башкирии Дан Кричевский обошелся без даров и развеселил зал заявлением, что «Алешин в Москву уезжает, ему там негде жить, он не утащит с собой целый воз подарков».
- В Торе написано, что коллеги не расстаются никогда, - понадеялся раввин. – Пусть он лучше помнит, что в Башкирии у него остаются преданные друзья.
Но Игорь Викторович еще раз отметил для присутствующих, что он «не прощается, а говорит: «До свидания».