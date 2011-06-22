mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Игорь Алешин: «Я не прощаюсь, а говорю до свидания»

23 июня 2011, 00:53
В среду вновь назначенный заместитель главы МВД РФ Игорь Алешин, прилетев в Уфу на два дня из Москвы, встретился с личным составом башкирского министерства внутренних дел. Все поднимавшиеся на трибуну сказали много теплых и добрых слов бывшему главному полицейскому республики, отмечая его порядочность и коммуникабельность, отзывчивость и профессионализм, доброту и взыскательность, умение ладить с людьми и заботу о подчиненных. Экс-министр внутренних дел республики на некоторых особо хвалебных выступлениях смущенно улыбался.

- Поверьте, я не испытываю восторга от чувства собственного величия, - потом объяснил он.

Но, надо сказать, что все выступавшие говорили искренне и об изменениях, произошедших в министерстве с приходом генерала Алешина. Вспомнили про милицейские классы, выпускники которых уже изъявили желание работать в правоохранительных органах, призрение детских домов и приютов, уже не представляющих, как будут дальше жить без милицейской помощи, работу с ветеранами, постройку полигона для тренировки омоновцев и обустройство быта башкирских полицейских, служащих на Северном Кавказе. Оценили организованную генералом службу телефона доверия, создание конной милиции, кинологической службы и роты оперативного реагирования, способной противостоять массовым выступлениям.

У председателя совета ветеранов Марата Муллагалямова после официальной речи вырвалось человеческое: «Как жалко, что такой хороший министр уходит!»

Игорь Алешин в ответ заявил, что его повышение – это заслуга всего коллектива МВД по Башкирии, потому что каждый из находящихся в зале «настоящие личности и профессионалы».

- То, что мы сделали за это время – ваши идеи, мне следовало только их услышать.

Генерал заявил, что «не надо из его ухода устраивать поминки», поскольку он уверен, что сможет курировать коллектив и на новой должности.

- Если бы я уходил в другое региональное министерство, то пришлось бы прощаться навсегда, - сказал он. – А сегодня в рамках своих полномочий могу подсказывать и помогать башкирским коллегам.

В министерстве внутренних дел России Алешин станет отвечать за криминальную полицию и расследование преступлений экономической направленности. Он не исключил, что пригласит на работу кого-то из своих бывших коллег: «Сначала мне нужно определиться с кругом своих обязанностей».

Пресс-служба МВД по РБ показала присутствующим фильм, который назвала «Слово о службе Игоревой» и во время его просмотра на лицо Игоря Алешина не раз набегала тень.

- Я смотрел это кино и ловил себя на мысли, что за эти неполные два года мы с вами провели огромную работу, - сказал Игорь Викторович. – Спасибо вам за все.

Генерал признался, что когда его назначили в башкирское министерство внутренних дел, он опасался, что «может не сработаться с коллективом».

- Роль личности в истории незаменима, но я не сумел бы ничего добиться, если бы мне не помогали профессионалы, ветераны и просто мудрые люди, - объяснил он. – Ситуация была сложная, переходная, но мы справились. Поверьте мне, у меня есть возможность сравнивать с другими регионами – МВД Башкирии было и остается одним из лучших в России.

Генерал Алешин заверил «МКС», что, несмотря на его уход, все громкие уголовные дела, которые возбуждались в последнее время, «будут доведены до логического конца».

- Я проконтролирую, и от ответственности из-за моего повышения никто не уйдет, - пообещал он.

Коллеги и члены общественного совета подарили Игорю Алешину массу подарков. Например, председатель центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддин преподнес генералу кинжал, потому что его ждет «новый фронт работ», а архиепископ Уфимский и Стерлитамакский Никон – Библию с собственным благословлением. Только главный раввин Башкирии Дан Кричевский обошелся без даров и развеселил зал заявлением, что «Алешин в Москву уезжает, ему там негде жить, он не утащит с собой целый воз подарков».

- В Торе написано, что коллеги не расстаются никогда, - понадеялся раввин. – Пусть он лучше помнит, что в Башкирии у него остаются преданные друзья.

Но Игорь Викторович еще раз отметил для присутствующих, что он «не прощается, а говорит: «До свидания».

#Новости#Политика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44