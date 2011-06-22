Игорь Алешин: «Я не прощаюсь, а говорю до свидания»

- Роль личности в истории незаменима, но я не сумел бы ничего добиться, если бы мне не помогали профессионалы, ветераны и просто мудрые люди, - объяснил он. – Ситуация была сложная, переходная, но мы справились. Поверьте мне, у меня есть возможность сравнивать с другими регионами – МВД Башкирии было и остается одним из лучших в России.