Ролик уфимцев из «БигМатур» отметил известный дизайнер Лебедев

Братья Еникеевы хорошо известны многим жителям нашего города. Именно они несколько лет назад создали группу «БигМатур» и сняли клипы «Уфа – столица RnB», «Самая яркая звезда», «Это хоккей» и «Коллективная любовь».
Уфимская команда некоторое время назад засветилась на телеканале Russia Today, вещающем на английском языке. Корреспонденты канала попытались рассказать о республике, о ее культурных особенностях и традициях местных жителей. Также в сюжете можно увидеть отрывок клипа «Уфа- столица RnB», который был выбран неслучайно. Репортеры решили, что в этой работе передан весь колорит башкирского народа. Клип олицетворяет образ республики в современной интерпретации – тут же и курай, и учпучмак, и кумыс.