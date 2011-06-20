Ролик уфимцев из «БигМатур» отметил известный дизайнер Лебедев

Уфимская команда некоторое время назад засветилась на телеканале Russia Today, вещающем на английском языке. Корреспонденты канала попытались рассказать о республике, о ее культурных особенностях и традициях местных жителей. Также в сюжете можно увидеть отрывок клипа «Уфа- столица RnB», который был выбран неслучайно. Репортеры решили, что в этой работе передан весь колорит башкирского народа. Клип олицетворяет образ республики в современной интерпретации – тут же и курай, и учпучмак, и кумыс.