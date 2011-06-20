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Ролик уфимцев из «БигМатур» отметил известный дизайнер Лебедев

20 июня 2011, 04:23
Известный московский дизайнер и блогер Артемий Лебедев объявил в своем ЖЖ конкурс видеороликов. Авторы лучшей работы по итогам голосования читателей блога отправятся вместе с Артемием в этнографическую экспедицию по Волге этим летом. Г-н Лебедев из всех присланных видео выбрал 12 роликов и выложил на сайте для голосования. На сегодняшний день лидерами являются уфимцы Эрнест и Марсель Еникеевы, снявшие ролик «Мир глазами Темы».

Братья Еникеевы хорошо известны многим жителям нашего города. Именно они несколько лет назад создали группу «БигМатур» и сняли клипы «Уфа – столица RnB», «Самая яркая звезда», «Это хоккей» и «Коллективная любовь».

Уфимская команда некоторое время назад засветилась на телеканале Russia Today, вещающем на английском языке. Корреспонденты канала попытались рассказать о республике, о ее культурных особенностях и традициях местных жителей. Также в сюжете можно увидеть отрывок клипа «Уфа- столица RnB», который был выбран неслучайно. Репортеры решили, что в этой работе передан весь колорит башкирского народа. Клип олицетворяет образ республики в современной интерпретации – тут же и курай, и учпучмак, и кумыс.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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