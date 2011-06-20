Балетные критики в Уфе: «Никто не совершал более дерзких поступков, как Рудольф Нуреев»

- Он считал, что именно классический балет дает возможность пережить ту гамму страстей, накал чувств, которые в обычной жизни человек не переживает. Нуреев любил балет за те чрезвычайные впечатления, которые он дарит. И то, что в первых фестивалях были спектакли, связанные с именем Нуреева, очень дорого. Со временем стали добавляться новые и такие же нуреевские. Никто не совершал более дерзких поступков, как ваш земляк Рудольф Нуреев. Он отлично понимал, что парижская «Гранд-Опера» – это храм, но, тем не менее, открывал его двери молодым, чтобы они пробовали свои силы. Такую возможность предоставляет молодым хореографам и ваш фестиваль. За три года, что я наблюдаю за фестивалем, не все балеты были удачные, но сама попытка гораздо важнее результата.