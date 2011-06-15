Владимир Спиваков: «Великим уфимцем себя не считаю»

Юному музыканту уже выпадала честь выступать с именитым музыкантом и дирижером. В декабре прошлого года на этой же сцене Искандер не только сыграл вместе с Владимиром Спиваковым, но и получил от него новый инструмент стоимостью несколько тысяч евро. Виолончель для Искандера музыкант лично выбирал во Франции. 14-летний студент музколледжа при Московской консерватории имени Чайковского тут же опробовал подарок мэтра.