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В Башкирии Кадышева и Орбакайте боролись за зрителя

15 июня 2011, 03:29
Популярные певицы выступили в столице Башкирии в один день. Дочь примадонны прибыла в Уфу неделю спустя после 40-летия, а солистка «Золотого кольца» отпраздновала именины на арене уфимского цирка. Кадышева собрала на одной из самых больших площадок Уфы около двух тысяч зрителей, многие из которых поздравили певицу с 52-летием, вручив ей цветы. Не пустовал зал и на концерте Кристины Орбакайте, хотя певица выступала в Уфе за две недели до этого, поздравив хоккейный клуб «Салават Юлаев» с победой в чемпионате.

Питающая слабость к невероятного фасона и цвета нарядам, Надежда меняла костюмы чуть ли не после каждой спетой композиции. В одном вручную расшитом платье у Кадышевой соседствовали всевозможные аксессуары – фальшивые жемчуга и каменья, эполеты и банты, броши и камеи, рюши и кружева, крашеные в неестественные цвета животные шкуры и хвосты, расшитые еще бисером или стразами. Надежда смело выходила на арену в белом платье с зелеными, фиолетовыми и сиреневыми вставками, а другой ее наряд не в тему дополняла ткань леопардовой расцветки.

Ради именин любимой певицы поклонники приехали в Уфу из других городов. Кадышева уважила всех странствующих фанатов, предоставив поклонникам возможность высказаться. А сын Надежды приехал в Уфу вместе с невестой, которую в финале вывел на манеж и представил публике.

На этот раз Орбакайте поменяла «Уфа-арену» на «Огни Уфы», где представила новую программу «Поцелуй на бис». Премьера сольника состоялась в Кремле еще 15 апреля. Шоу стало лучшим подарком для маменьки певицы, которая в этот день отметила 62-й день рождения. Правда, Кристина уверяла, что это совпадение: дворец оказался свободен именно в этот день. И действительно, концертная программа оказалась не столько подарком Алле Борисовне, сколько полноценной презентацией нового одноименного альбома.

- Этот вечер был особенным для меня не только из-за того, что это день рождения мамы, а еще и потому, что я в Москве не давала больших концертов уже лет шесть, с того времени, когда разобрали гостиницу «Россия», а в Кремле последний раз давала сольник лет десять назад, - призналась певица.

В Уфе Кристина ничего менять не стала и представила премьерное шоу, разделенное на две части. Певица исполнила новые песни - «Москва-Санкт-Петербург», «Цветы», «Ты где?», «Хватит шоу», «Нежная», «Разрешаю только раз», «Признание», а также свои многочисленные хиты: «Все сначала», «Спичка», «Солнце», «Перелетная птица», «Мой мир». От номера к номеру, от новых шлягеров к известным хитам Кристина заводила зал не только зажигательными танцевальными номерами, но и все два часа представления пела вживую, не сбивая дыхания.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
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