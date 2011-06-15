В Башкирии Кадышева и Орбакайте боролись за зрителя

- Этот вечер был особенным для меня не только из-за того, что это день рождения мамы, а еще и потому, что я в Москве не давала больших концертов уже лет шесть, с того времени, когда разобрали гостиницу «Россия», а в Кремле последний раз давала сольник лет десять назад, - призналась певица.