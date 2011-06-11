Оппоненты Хамитова вышли в сеть

Но многие сферы влияния к тому времени уже оказались поделены между принесенными в Уфу ветрами перемен отставными в прошлом чиновниками, уроков чинопочитания не усвоившими, а потому успевшими втереться в доверие и наделать делишек. Одной из главных и, возможно, намеренных ошибок этой волны госмужей стало мщение бывшим оппонентам, которых они нажили еще во времена Муртазы Рахимова. Со стороны эта бойня выглядела некрасиво – новая и вроде бы не успевшая ни в чем запачкаться власть принялась сводить счеты с людьми, которые ей никак не мешали и не могли помешать в будущем. В свое оправдание новоявленные чиновники успели поделить все башкирское общество на кланы, заслуживающие наказания только за то, что успели поработать с тем или иным претендентом на президентское кресло. Но так как лес рубят – щепки летят, от политической резни пострадали слишком многие, в том числе и реальные, и потенциальные союзники новой власти. С жаждущими крови скоро разобрались и вымели из властных коридоров, но перетянуть на свою сторону тех, кто почувствовал на себе несправедливость, непросто. Как и обуздать агрессию тех, кто ненадолго получил, а потом потерял рычаги управления и теперь жаждет реванша.