В передвижном зоопарке макака откусила палец двухлетнему малышу

- Макаки не агрессивны, - говорят специалисты. – Но в каждой стае соблюдается четкая иерархия – главным является самец, призванный защищать и оберегать самочек. Скорее всего, самец приревновал свою подругу к маленькому мальчику, ведь ребенок одного роста с такой обезьяной, вот он и бросился спасать свою собственность. Животное не виновато в том, что агрессивно среагировало на крик малыша – в таких обстоятельствах и человек будет действовать рефлекторно. Виноваты люди, не обеспечившие безопасность для посетителей передвижного зоопарка.