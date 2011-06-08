В передвижном зоопарке макака откусила палец двухлетнему малышу

Несчастье с Артемом случилось в минувшее воскресенье, когда он с мамой пошел любоваться на диковинных животных. Зоопарк расположился близ озера Кашкадан, и семье, постоянно проживающей в Сипайлово, за экзотическими приключениями никуда не надо было ехать.
- Мы подошли к клетке, где находились две макаки – самец и самочка, - рассказывает мама мальчика Майя Сулейманова. – Загон хоть и был огорожен барьером, но с торца клетки ограждение заканчивалось, так как в этом месте сделали проход для служащих. Именно к этому месту и подбежала самочка макаки, выпрашивая у сына угощение.
Макака имеет забавную для обезьян внешность – красное «личико», обрамленное густой темно-серой шерстью. Кстати, плотной шерстью покрыто и все тело макаки, а вот кисти рук, морда и ягодицы - вызывающе голые и тоже красного цвета. Не удивительно, что ребенок заинтересовался таким, на его взгляд, «смешным» животным.
По словам г-жи Сулеймановой, обезьянка протянула лапу сквозь прутья клетки, и маленький Артем рефлекторно потянулся к ней. Хотя угостить макаку мальчику было нечем, но ручки его оказались в непосредственной близости от животного. Вряд ли двухлетний малыш осознавал опасность своего поступка, да и мама не ожидала никаких эксцессов – все-таки сына и обезьяну разделяла клетка.
В это время самец, решив, что его подруге угрожает опасность, бросился на ребенка и, схватив за одежду, потянул мальчика на себя. Обезьяна этой породы ростом как раз с двухлетнего ребенка и весит примерно столько же, так что самец легко справился с малышом.
Кроха, испугавшись, зарыдал в голос и криком еще больше разозлил агрессивное животное. Самец с огромным усердием принялся бороться с находящимся по ту сторону клетки мальчиком, а потом цапнул ребенка за палец, перекусив фалангу. Мама сумела освободить мальчика от обезьяньих объятий, но было поздно: пальчик сына оказался обезображен.
- В зоопарке нам никакой медицинской помощи не оказали, - рассказывает Майя Сулейманова. – Только дали платок, чтобы завернуть ручку и остановить кровь. Нас забрала приехавшая «скорая» и отвезла в больницу. Сегодня врачи думают, как спасти пальчик сыну.
Зоопарк «Барс» продолжает работать, а макаку, напавшую на ребенка, несмотря на несчастный случай, и не подумали изолировать.
В неволе макак держат потому, что они хорошо переносят морозы, легко размножаются в условиях зоопарка.
- Макаки не агрессивны, - говорят специалисты. – Но в каждой стае соблюдается четкая иерархия – главным является самец, призванный защищать и оберегать самочек. Скорее всего, самец приревновал свою подругу к маленькому мальчику, ведь ребенок одного роста с такой обезьяной, вот он и бросился спасать свою собственность. Животное не виновато в том, что агрессивно среагировало на крик малыша – в таких обстоятельствах и человек будет действовать рефлекторно. Виноваты люди, не обеспечившие безопасность для посетителей передвижного зоопарка.
В зверинце же считают, что посетители сами спровоцировали животное на нестандартный поступок.
- Существуют специальные правила для посетителей зоопарка, - говорят они. – Нельзя подходить близко к клеткам, нельзя кормить животных, а тем более их дразнить.
Только Майя Сулейманова уверяет, что никаких объявлений о том, что кормить животных запрещено на клетках не было, а барьерчик, огораживающий загон, оказалось легко преодолеть даже двухлетнему ребенку.
Впрочем, юристы советуют г-же Сулеймановой подать гражданский иск к владельцам зоопарка и возместить нанесенный ее ребенку ущерб, хотя бы материально. Это можно будет сделать только в том случае, если мама сумеет доказать, что не оставляла сына без присмотра.
Радик ИШЕМГУЛОВ.
P.S.