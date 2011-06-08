Кровлю на пострадавших домах в Урмане полностью заменят к 15 июня

В минувший понедельник на оперативном совещании у премьер-министра правительства Башкирии Азамата Илимбетова обсуждался ход ремонтно-восстановительных работ на месте ликвидации последствий чрезвычайного происшествия на складе боеприпасов в поселке Урман Иглинского района. По словам вице-премьера Сергея Афонина, восстановительные работы, на которых заняты 450 человек и 70 единиц техники, близятся к завершению.

- В четырех многоэтажных и многоквартирных домах полностью укупорены окна, - сообщил Сергей Афонин. - На завершающем этапе ведется их остекление. На 79% завершены работы по замене и установке входных дверей. Заменены газовые колонки во всех квартирах. На 20% выполнены фасадные работы. Кровельные работы будут завершены в 10-дневный срок. Полным ходом идет строительство новых домов взамен сгоревших. - Республика отреагировала на эту беду оперативно, - отметил Азамат Илимбетов. – Мы не стали делить пострадавшие объекты на федеральные и республиканские. Там живут и работают наши люди. Для нас главное – в кратчайшие сроки восстановить нормальную жизнедеятельность на месте недавнего происшествия. Министр образования РБ Альфис Гаязов добавил, что дети из села Урман проведут летние каникулы в оздоровительных лагерях и санаториях. Домой они вернутся к началу нового учебного года. Из бюджета республики на это выделено 5 млн 778 тыс. рублей. По информации министра, 30 урманских детей уже отдыхают в лагере «Чайка» Белебеевского района. В оздоровительный лагерь «Салют» в Уфе на отдых заехали 90 человек. Министерство образования РБ дополнительно выделит 100 тыс. рублей для организации летнего отдыха детей из Урмана.