В новых «Пиратах» главные любовники — миссионер и русалка

— Мне было лет 16, когда я вместе с семьей пошла в кинотеатр на премьеру первой «пиратской» части. Я влюбилась в Джонни по уши, — вспоминает Астрид. — Я пересмотрела по несколько раз все фильмы с участием моего любимого актера. Иподумать не могла, что через восемь лет стану неотъемлемой частью долгожданного фильма «Пираты Карибского Моря: На странных берегах». В фильме я играю русалку Сирену и во время съемок проводила много времени в воде. Это был колоссальный опыт, во-первых, образ такого мистического создания, как русалка — это что-то волшебное, одновременно мы и опасны, а порой прямо-таки монстры. Мы постоянно меняли образы, это было здорово. Во-вторых, работать на съемочной площадке с такими знаменитыми людьми, как Джерри Брукхаймер, Джонни Депп, Пенелопа Крус — о чем еще можно мечтать. Это невероятно, и я до сих пор не могу в это поверить!