В новых «Пиратах» главные любовники — миссионер и русалка

Posted 31 мая 2011, 20:21
Published 31 мая 2011, 20:21
Modified 15 ноября, 07:28
Updated 15 ноября, 07:28
Астрид родилась в Барселоне, ее отец — каталонец, а мама — наполовину француженка, наполовину американка.
— Именно поэтому моими первыми языками были сразу все три, — рассказывает девушка. — Поскольку с мамой я разговаривала на французском, на каталанском общалась в семье моего папы, а также владела испанским. Изначально я хотела стать врачом — остеопатом, но изменила свои взгляды в сторону актерского мастерства после того, как окончила школу. Я изучала драму в Париже. В основном снималась в французских фильмах, в Великобритании я дебютировала в фильме «Пираты Карибского моря: На странных берегах».
Сэм Клафлин родом из Норвич, графство Норфолк, Восточная Англия. Вот уже четыре года живет в Лондоне. Безумно любит футбол: играл целых 16 лет и собирался даже стать профессиональным футболистом.
— Осваивать профессию актера мне подсказала мама, — признается он. — Помню, мы с ней сидели на школьном спектакле, и она сказала: «А почему бы тебе не попробовать? Тебе должно понравиться. Сходи на прослушивание на следующий спектакль!» Я поначалу наотрез отказался, а потом попал в мюзикл «Иисус Христос суперзвезда». Тогда мне было 15: я играл третьего священника и в ноты вообще не попадал. Затем на тренировке получил травму — сломал лодыжку, поэтому не мог играть в футбол, а вот в спектакле мог. Вот здесь я и задумался всерьез об актерской карьере.
— Поделитесь своим впечатлением о съемках, — просим молодых актеров.
— Мне было лет 16, когда я вместе с семьей пошла в кинотеатр на премьеру первой «пиратской» части. Я влюбилась в Джонни по уши, — вспоминает Астрид. — Я пересмотрела по несколько раз все фильмы с участием моего любимого актера. Иподумать не могла, что через восемь лет стану неотъемлемой частью долгожданного фильма «Пираты Карибского Моря: На странных берегах». В фильме я играю русалку Сирену и во время съемок проводила много времени в воде. Это был колоссальный опыт, во-первых, образ такого мистического создания, как русалка — это что-то волшебное, одновременно мы и опасны, а порой прямо-таки монстры. Мы постоянно меняли образы, это было здорово. Во-вторых, работать на съемочной площадке с такими знаменитыми людьми, как Джерри Брукхаймер, Джонни Депп, Пенелопа Крус — о чем еще можно мечтать. Это невероятно, и я до сих пор не могу в это поверить!
— Я в красках помню момент, когда впервые очутился на съемочной площадке «Пиратов», — говорит Сэм. — В конце концов, это один из лучших моментов жизни. Все время думал: ущипните меня, я не сплю?! Это было потрясающе. Мы были на Гавайях, что само по себе прекрасно, вокруг меня люди, которых я видел только по телевизору. На протяжении всех съемочных дней я не мог поверить, что работаю с голливудскими звездами такого масштаба.
— Расскажите о первом впечатлении, когда вы встретили Джонни Деппа.
— Джонни — прекрасен! — восклицает Астрид. — Я поражена его актерским мастерством, вы знаете, Джонни не выходит из образа в течение всего времени пребывания на съемочной площадке. Повторюсь, что видела множество его фильмов и смотрела их с детства, и это было волшебно — встретиться с ним и работать вместе. Из той же серии, когда ты впервые видишь пиратский корабль — это что-то особенное и невероятное: он настоящий! И для меня это была честь работать с такими актерами, как Пенелопа Курс, Джеффри Раш, Стэфан Грэкхмэн и Иен МакШейн.
— Я участвовал во многих сценах с Джонни и Иеном Макшейном, ну и естественно с другими пиратами, — рассказывает Сэм. — Это было потрясающе. Когда я впервые увидел Джонни в образе, то на минуту от счастья, радости, всех эмоций, которые переполняли меня в тот момент, стало тяжело дышать. Но я взял в себя руки и начал играть. Ведь такой шанс бывает только раз в жизни.
— Расскажите, о своих персонажах. Какие они?
— Моя героиня — русалка, — говорит Астрид. — Она проводит много времени с пиратами, потому что они нуждаются в ней. Также у нее особые отношения с Филиппом, которого играет Сэм. Мне кажется, она довольно интересный персонаж, так как является чем-то средним между человеком и мифическим существом.
— Мой персонаж — наивный молодой миссионер, еще не нюхавший пороха. По пути к источнику вечной молодости глаза его постепенно открываются, и он по-настоящему понимает, в какие приключения он попал, и даже не представляет, что ждет его дальше.
Безусловно, миссионер на пиратской шхуне — интересное соседство. Это человек, который считает: все, что делают пираты, — неправильно. И вот он попадает на пиратский корабль, и ему приходится опасаться за собственную жизнь: тут есть с чем поработать актеру. В начале съемок я безумно волновался, как буду смотреться рядом с таким актерским составом и особенно с неподражаемым Джонни Деппом.
— В продолжении «пиратской» саги появилась красотка Пенелопа — поделитесь вашим впечатлением о ней.
— Она потрясающая актриса, — говорит Астрид. — Люблю эклектичность ее карьеры, она воплощает такие разные образы.
— Крус — Невероятной красоты девушка и актриса, — делится мнением Сэм. — Она умна, обаятельна, мечта любого мужчины, моя — точно. Ее мужу очень повезло, он — счастливчик!
Ильсияр РАХМАТУЛЛИНА.