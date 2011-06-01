Рахимов: «Разногласия разрешимы, и я справедливо рассчитываю на взаимный процесс»

Posted 31 мая 2011, 20:38
Published 31 мая 2011, 20:38
Modified 10 ноября 2022, 18:55
Updated 10 ноября 2022, 18:55
- У меня даже в мыслях нет такого намерения, - сказал г-н Рахимов. – «Салават Юлаев» - национальная гордость Башкирии, ее бренд, слава не только каждого жителя республики, но и всей России.
По словам экс-президента, подобное намерение невозможно исполнить «даже теоретически».
- Договор о финансировании подписан до конца 2011 года, - объяснил Муртаза Рахимов.
По его словам, "из-за неисполнительности каких-то работников" благотворительный фонд, неоднократно просивший предоставить отчет и своевременную информацию о планирующихся заменах игроков, тренеров, изменениях устава ХК, до сих пор не получил этих документов.
- Уверен, деятельность команды должна быть прозрачной для нас, благотворительного фонда, мы имеем право и должны знать, на какие цели, куда, как эффективно расходуются средства, достаточно ли мы их выделяем, чтобы "Салават Юлаев" имел все возможности заявить о себе и принести заслуженную славу Башкирии, - подчеркнул экс-глава республики.
По мнению г-на Рахимова в правлении команды, состоящем из пяти членов, должно быть три представителя спонсоров клуба и два - правительства РБ, а не наоборот, как сейчас. По его словам, в мировой практике принято, чтобы в правлении большинство составляли именно представители финансирующей команду организации, и это "оправданное, доказанное правдой жизни правило, которое должно исполняться и в Башкирии".
Муртаза Рахимов рассказал, что по всем этим вопросам нашел "полное взаимопонимание" с представителями руководства Башкирии, обещавшими "навести порядок" и посодействовать в предоставлении требуемых отчетов о финансовой деятельности директората ХК до конца текущей недели.
- Получим отчет, в этот же день возобновим финансирование, не получим - будем ждать, я не сомневаюсь, что обещание будет выполнено, - говорит г-н Рахимов. - Уфа, Башкирия без "Салавата Юлаева" не может существовать. Это любимая команда всего народа, и я, и президент республики Рустэм Хамитов сделаем все, чтобы наша спортивная слава не меркла, а только разрасталась. Все проблемы, разногласия разрешимы, и я готов эти решения принимать, справедливо рассчитывая на взаимный процесс.
Между тем, президент хоккейного клуба «Салават Юлаев», глава администрации президента Башкирии Анвар Махмутов заявил «Интерфаксу», что работа с благотворителями «идет в конструктивном русле».
- В понедельник состоялось заседание правления ХК «Салават Юлаев», где обсуждались
вопросы заключения контракта с будущим главным тренером команды, приоритетные направления деятельности клуба и задачи на новый игровой сезон. Представители фонда «Урал» подчеркнули, что будут поддерживать работу по финансированию деятельности клуба.