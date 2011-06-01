Рахимов: «Разногласия разрешимы, и я справедливо рассчитываю на взаимный процесс»

- Получим отчет, в этот же день возобновим финансирование, не получим - будем ждать, я не сомневаюсь, что обещание будет выполнено, - говорит г-н Рахимов. - Уфа, Башкирия без "Салавата Юлаева" не может существовать. Это любимая команда всего народа, и я, и президент республики Рустэм Хамитов сделаем все, чтобы наша спортивная слава не меркла, а только разрасталась. Все проблемы, разногласия разрешимы, и я готов эти решения принимать, справедливо рассчитывая на взаимный процесс.