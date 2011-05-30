В Урмане началась «повторная» эвакуация

Напомним, 26 мая в военной части № 67684 из-за беспечно брошенной одним из рядовых гильзы с взрывателем в груду приготовленных к утилизации танковых снарядов на полигоне начались взрывы боеприпасов. Вспыхнул пожар, который полностью уничтожил стоящие в 150 метрах от части жилые дома, от них остались лишь печные трубы. Лишились крова 116 человек, для них потребуется построить новые жилища. Жители Урмана и близлежащих деревень Новая, Кудеевка, Надеждино и Тикеево, а это около 2000 человек эвакуировали и разместили в школах и детсадах райцентра Иглино. По счастливой случайности никто не пострадал – пожар разгорался около получаса, и сельчане успели покинуть свои дома.