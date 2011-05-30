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Posted 30 мая 2011, 10:52

Published 30 мая 2011, 10:52

Modified 10 ноября 2022, 18:55

Updated 10 ноября 2022, 18:55

В Урмане началась «повторная» эвакуация

30 мая 2011, 10:52
В поселке Урман на вроде бы уже разминированном военном складе «Арсенал-99» вновь начались взрывы снарядов. Новая канонада загремела после 16 часов дня (14.00 мск) 30 мая, и военные потребовали эвакуировать всех жителей, в выходные вернувшихся в свои дома. Людей, силами расположившегося здесь временного отделения милиции, выводят в поле, за периметр поселка. Об их дальнейшей судьбе пока не сообщается. Не объясняется, что случилось на полигоне, почему здесь снова загремели взрывы.

Напомним, 26 мая в военной части № 67684 из-за беспечно брошенной одним из рядовых гильзы с взрывателем в груду приготовленных к утилизации танковых снарядов на полигоне начались взрывы боеприпасов. Вспыхнул пожар, который полностью уничтожил стоящие в 150 метрах от части жилые дома, от них остались лишь печные трубы. Лишились крова 116 человек, для них потребуется построить новые жилища. Жители Урмана и близлежащих деревень Новая, Кудеевка, Надеждино и Тикеево, а это около 2000 человек эвакуировали и разместили в школах и детсадах райцентра Иглино. По счастливой случайности никто не пострадал – пожар разгорался около получаса, и сельчане успели покинуть свои дома.

В выходные пострадавшим разрешили вернуться в покинутые жилища – военные отрапортовали, что разминировали, в том числе и с помощью робототехники, свыше 600 снарядов. Многие жители расположенных у места взрывов деревень потеряли живность – скотина разбрелась, а свиньи и куры, оставленные запертыми в сараях погибли.

В понедельник около 16 часов канонада загремела вновь, и военные потребовали эвакуировать местных жителей. На место происшествия выехал глава МВД по Башкирии Игорь Алешин, всего в Урмане работают 60 полицейских.

- Полицейские, направленные во временное отделение милиции, после того как люди вернулись в свои дома, выполняли свои повседневные обязанности, - рассказал руководитель пресс-службы министерства внутренних дел Максим Родионов. – За неполных два дня приняли 10 заявлений от граждан, в том числе о двух квартирных кражах и пьяной ссоре между мужем и женой.

Судя по всему, никто не предупредил сельчан, что близ военных складов по-прежнему находиться опасно.

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