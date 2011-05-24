Чиновник, отвечающий за молодежную политику Шарана, попался на взятке, как и его предшественник

Posted 24 мая 2011, 14:58
Published 24 мая 2011, 14:58
Modified 10 ноября 2022, 18:55
Updated 10 ноября 2022, 18:55
Г-на Файзуллина задержали еще 11 мая при получении меченых купюр, а сегодня он стал фигурантом сразу двух уголовных дел – его подозревают в получении взятки и служебном подлоге. Вероятно, подобную процедуру глава комитета проводил не единожды.
Если дело дойдет до суда и вина муниципального чиновника будет доказана – ему грозит по совокупности преступлений до пяти лет лишения свободы.
Интересно, что это не первый случай в Шаранской мэрии, когда глава комитета по молодежной политике оказывается нечист на руку. Так, предшественник Филюса Файзуллина Ильхам Кучмухаметов освободил кресло муниципального молодежного лидера, потому что попался на присвоении бюджетных средств. Г-на Кучмухаметова осудили на два условных года за то, что он присвоил зарплату подчиненных и списал государственные деньги на несуществующий военно-патриотический клуб верховой езды.
А теперь оказалось, что у него есть достойные последователи.