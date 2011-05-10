Дебютный международный танцевальный турнир состоялся в Уфе

- Кирилл занимается танцами с четырех лет, - рассказывает она. - За шесть лет мы объездили практически всю Россию: танцевали на крупнейших соревнованиях в Москве и Петербурге. Удалось нам поучаствовать и в первенстве России. Турниры, подобные уфимскому, проводятся не так часто: уровень очень высок, ведь международная категория – это уже серьезная заявка. Потому мы очень рады сегодня танцевать здесь.