Дебютный международный танцевальный турнир состоялся в Уфе

Posted 10 мая 2011, 19:10
Published 10 мая 2011, 19:10
Modified 10 ноября 2022, 18:55
Updated 10 ноября 2022, 18:55
Спортсмены-артисты
Конкурс прошел накануне праздника великой Победы неслучайно: устроители и участник посвятили конкурс отцам и дедам, сражавшимся на полях войны и отстоявшим наше право жить под мирным небом. Потому открыл соревнования вокальный квартет «Мужской разговор», исполнивший песни военных лет.
- Главная цель конкурса - показать возможности башкирских артистов, потому что у наших спортсменов очень большой потенциал, - отмечает один из организаторов соревнования Римма Кондусова.
В рамках соревнований также состоялось закрытое первенство Приволжского федерального округа по европейской программе в категории «молодежь» и открытые чемпионат и первенство Башкортостана по спортивным танцам.
О высоком уровне мероприятия можно судить по списку стран-участников. На конкурс были заявлены ведущие пары мира из Италии, Германии, Польши, Латвии, Литвы, Болгарии, России и других стран, где танцевальный спорт развит на высоком уровне и пользуется поддержкой государства.
- В прошлом году на высочайшем уровне в столице Башкирии прошло первенство России в категории «юниоры». И опускать планку турнира уже не хотелось, - добавляет координатор турнира Дмитрий Серебров.
В Уфе турнир международного уровня состоялся благодаря поддержке благотворительного фонда «Урал»: меценаты приняли решение поддержать инициативу федерации спортивного танца Республики Башкортостан.
- Российские спортсмены могут благодарить за двухдневный танцевальный марафон благотворителей, - отметил президент федерации танцевального спорта РБ Владимир Кондусов. – Без них праздник танца не состоялся бы.
Елена Коннова из Перми привозит своего 10-летнего сына на соревнования в Уфу уже в пятый раз.
- Кирилл занимается танцами с четырех лет, - рассказывает она. - За шесть лет мы объездили практически всю Россию: танцевали на крупнейших соревнованиях в Москве и Петербурге. Удалось нам поучаствовать и в первенстве России. Турниры, подобные уфимскому, проводятся не так часто: уровень очень высок, ведь международная категория – это уже серьезная заявка. Потому мы очень рады сегодня танцевать здесь.
Елена горячо поддерживала сына, когда тот вышел на паркет с партнершей: активно жестикулировала и подбадривала выкриками.
- Моему ребенку нужно участие мамы, - объясняет она. - Кирилл танцует в первую очередь для меня. Может быть, это не совсем правильно, но у него такая психология. Ему важно мое мнение, потому он все время поворачивает голову в мою сторону в поисках моральной поддержки.
Интересно, что в семье Конновых танцами занимается и еще один ребенок – девятилетняя Варвара.
- Ее мы водим на танцы с двух лет. Кроме этого, дочь занимается еще художественной гимнастикой.
- Наверное, вы сами мечтали профессионально заниматься танцами? – интересуемся у родительницы.
- Действительно, я этого хотела, даже занималась танцами в детстве, но не серьезно. Из меня хороший танцор не получился, но надеюсь, что дети будут успешны. Отчасти я исполняю свою мечту, но и детям нравится заниматься. Вообще, умение красиво двигаться еще никому в жизни не помешало.
Елена уверена, что любому ребенку для развития необходим спорт.
- В том числе и для психического здоровья, ведь соревнования - это азарт, игра. Это стимулирует быть лучшим, первым. Вначале у сына были обиды, а теперь он уже настоящий спортсмен, реально оценивает свои шансы, меньше переживает из-за неудач. Понимает: если что-то не получается, нужно больше тренироваться. Сейчас для нас важно не столько занять призовое место, сколько повысить профессиональный уровень.
Мама призналась, что мечтает, чтобы ее ребенок «дотанцевал до мастера спорта».
- Моя задача, как матери, дать ему как можно больше, а потом он будет решать сам, чем заниматься в жизни, - размышляет Елена. - У нас был период, когда менялись партнерши, и мы решили уйти из танцев. Кирилл год занимался боксом, а потом снова вернулись на паркет.
Елена считает очень важным, что организаторы приглашают на турниры титулованных спортсменов.
- Для нас увидеть в Уфе выступление таких звездных пар как Гусев-Черевичная и Сильде-Фирстова – это большой подарок. Дети сравнивают себя с профессионалами, пытаются им подражать.
- Хочу быть похожим на Стаса Николаева, - признается подбежавший Кирилл. – Я не против позаимствовать артистизм, ведь меня упрекают в том, что актерских данных не хватает.
Бальная нагрузка
Помимо увлекательной соревновательной борьбы зрителей ожидало немало сюрпризов, ведь поддержать танцоров своими выступлениями приехали чемпионы. В гала-концерте приняли участие пара из Германии, полуфиналисты танцевального фестиваля в Блэкпуле (Англия) Евгений и Мутси Вознбюк, серебряные призеры чемпионата России, лауреаты премии «Экзерсис» Андрей Гусев и Елизавета Черевичная, а также двукратные чемпионы мира по латиноамериканской программе Алексей Сильде и Анна Фирстова.
Анна и Алексей с июля 2009 года не проиграли ни одного любительского турнира, первыми в истории спортивного бального танца России завоевали титул чемпионов мира по латиноамериканским танцам. Минувшей зимой Сильде и Фирстова перешли на новый уровень: нынче подопечные Дмитрия и Анастасии Титковых покоряют танцевальный Олимп в новом качестве профессионалов. В рамках турнира «Кубок Динамо-2011» проходил чемпионат Европы в категории «профессионалы», после которого москвичи положили в копилку первый титул чемпионов Европы.
- Очень здорово, что в Уфе впервые состоялся турнир международного уровня, - отметил Алексей Сильде. – Радует, что в Башкирии нашлись неравнодушные люди – благотворительный фонд «Урал», поддержавшие танцевальное движение, ведь государство пока не считает нужным вкладываться в танцевальный спорт.
Начало девяностых годов подарило нам целое созвездие ярких танцоров. Именно в это время на небосклоне зажглись звездочки Андрея Гусева и Елизаветы Черевичной. Экстравагантные, заводные, немного загадочные, они не дают скучать ни публике, ни соперникам, неизменно притягивая к себе внимание только им присущей харизмой.
До одиннадцати лет параллельно с танцами Андрей занимался еще и другим видом спорта. Причем, довольно профессионально - помимо танцевальных турниров, он успевал участвовать соревнованиях по плаванию, причем как на районном, так и на российском уровнях.
У Лизы танцы «в крови»: ее мама - педагог-хореограф, много лет занималась детской оздоровительной аэробикой, а в последнее время работает фитнес-инструктором. Уже несколько лет года преподает в фитнес-клубе и Лиза. Не отступая от семейных традиций, она всерьез решила связать дальнейшую жизнь с бальными танцами.
До встречи с Андреем Елизавета Черевичная предпочитала европейскую программу латиноамериканской:
- Мы очень сильно увлекались стандартом с моим предыдущим партнером Никитой Мазаевым, занимались с Эндрю Синкенсоном, Кенни Уэлшем, часто ездили за границу, в Блэкпул.
На первом этапе Андрей и Лиза также пробовали танцевать европейскую программу. Смотрелись, говорят, неплохо. Однако латинский темперамент не скроешь, и желания заниматься стандартом серьезно у них не возникло.
Их путь к результатам в латиноамериканской программе оказался долгим и тернистым.
- Мы долго не могли добиться успеха, но много работали над улучшением танца, понимая, что результат все-таки - не главное, - рассказывает Андрей.
Первых серьезных результатов эта пара достигла, пробившись в финалы «Кубка Кристалла» и «Танцфорума». Потом начались зарубежные победы: первое место в категории «молодежь» на Tropicana cup и в Алассио, второе место на German Open в категории Rising Stars.
В Уфе серебряные призеры чемпионата России продемонстрировали свое мастерство, исполнив несколько ярких танцев.
- Я от многих слышала, что это наш «коронный» танец – это джайв, - отмечает Лиза. - Он веселый, эмоциональный, и в нем мы полностью раскрываемся в паре.
Примечательно, что ни в одном виде спорта сегодня нет такого количества российских чемпионов мира как в спортивных танцах. Интересно, что большинство ведущих иностранных пар имеют русские корни.
- Сейчас федерация танцевального спорта России во главе с президентом Павлом Дороховым ведет активную работу, чтобы наш вид спорта признали олимпийским, - сообщает г-жа Кондусова. - Мы очень надеемся, что в этом случае у нашего вида спорта появится государственная поддержка.
Сама Римма Фаритовна, которая сегодня является членом президиума Федерации танцевального спорта РБ, в этой сфере оказалась случайно.
- В строительном техникуме, в котором училась, я занималась легкой атлетикой, - рассказывает она. - Во время тренировок подвернула ногу и была вынуждена временно прекратить занятия. И как раз тогда руководитель кружка эстетики пригласила меня заниматься танцами. Позже мне предложили заменить во Дворце пионеров Калининского района Уфы педагога по спортивным бальным танцам. И это стало делом моей жизни.
По словам Риммы Кондусовой, спортивные танцы по физической и моральной нагрузке «не уступают многим традиционным мужским видам спорта».
- Например, бег на сто метров по нагрузке приравнивается к конкурсному танцу «Венский вальс», - заявляет она. - Любой вид занятий, где человек стремится к определенному уровню мастерства или спортивному результату, предполагает усердие, физические нагрузки. Но это спорт. А если хочется заниматься для души, то для этого есть другие танцы.
Профессионал замечает, что спортивные танцы предполагают «жесткий график тренировок, участие в соревнованиях, и все, что сопутствует спортивной дисциплине».
- И тут воля каждого, заниматься этим или нет, - говорит она. - Это движение может предоставить возможность выбора. Бывает такое, что одни переходят из спорта в танцы, другие – наоборот.
В клуб спортивного танца «Телемарк», которым руководит деятельная дама, родители приводят детей от четырех-пяти лет, занимаются там и совсем не молодые люди.
- Кстати, сегодня заниматься танцами в зрелом возрасте стало очень популярным, - замечает Римма Фаритовна.
Елена Коннова отмечает, что для «активной танцевальной деятельности требуются немалые деньги».
- Но уверена, что мы тратимся не впустую, - говорит Елена. - Думаю, что на следующий год в Уфу я привезу уже две пары. А потому очень надеюсь, что ежегодные международные танцевальные турниры в столице Башкирии станут доброй традицией и спонсоры не оставят без внимания эту важную сферу.
Ашир МУРАДОВ.