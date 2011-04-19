Тимати записался в фан-клуб «Салавата Юлаева»

Уфимский концерт блэк стар совпал с финальной игрой «СЮ», и Тимати не упустил возможности отметить это событие вместе с уфимцами. Приехав днем в столицу Башкирии, он сразу решил, что стоит посетить «Уфа-Арену». Музыкант, расположившийся в вип-ложе, остался очень доволен матчем. После того, как наши спортсмены стали победителями, певец отправился на пресс-конференцию, где поздравил журналистов и фанатов с победой «юлаевцев».

- Можно даже сказать, что Тимати явился для Уфы неким талисманом, - в шутку заметили друзья артиста, сопровождающие его в туре. К слову сказать, Уфа стала предпоследним городом во всероссийском туре артиста, завершились же гастроли в Екатеринбурге. - За кого из хоккеистов болели? – поинтересовались мы. - Я был в секторе «Салавата», поэтому, конечно, болел за вашу команду. Мы гости у вас, так что радуемся за тех, кто нас пригласил. Ксения ЛАПТЕВА.