Тимати записался в фан-клуб «Салавата Юлаева»

Posted 19 апреля 2011, 19:25
Published 19 апреля 2011, 19:25
Modified 10 ноября 2022, 18:56
Updated 10 ноября 2022, 18:56
- Можно даже сказать, что Тимати явился для Уфы неким талисманом, - в шутку заметили друзья артиста, сопровождающие его в туре.
К слову сказать, Уфа стала предпоследним городом во всероссийском туре артиста, завершились же гастроли в Екатеринбурге.
- За кого из хоккеистов болели? – поинтересовались мы.
- Я был в секторе «Салавата», поэтому, конечно, болел за вашу команду. Мы гости у вас, так что радуемся за тех, кто нас пригласил.
Ксения ЛАПТЕВА.