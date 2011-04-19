«Легион» выиграл Кубок закрытия хоккейного сезона РБ

- В этом году купили школам 700 коньков. У нас в районе 16 хоккейных коробок, вот только пока крытой площадки, такой как эта, нет, – окинув взором стены «Юлаевца», мечтательно сказал альшеевский мэр и тут же поставил себе хозяйственно-управленческую задачу. – Но ничего, еще будет.