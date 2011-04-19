«Легион» выиграл Кубок закрытия хоккейного сезона РБ

Posted 19 апреля 2011, 19:44
Published 19 апреля 2011, 19:44
Modified 10 ноября 2022, 18:55
Updated 10 ноября 2022, 18:55
- Идея проведения Кубка закрытия родилась в Федерации хоккея Республики Башкортостан, - говорит ее президент Александр Николаев. – Нынешний горячий сезон, в котором принимали участие 14 команд, требовал хорошей финальной точки. Была уверенность, что Кубок закрытия станет именно таким. Мы нашли понимание у благотворительного фонда «Урал», который оказал нам всемерную поддержку. И впервые проводим такие соревнования, которые, надеюсь, станут традиционными.
Две дружины, оспаривавшие право стать первым обладателем почетного трофея, уже имеют в своем арсенале важные победы. Так, «Дим» выиграл нынешний чемпионат Республики Башкортостан, а «Легион» завоевал Кубок РБ. Впрочем, ничего удивительного нет, что в схватке за Кубок закрытия сошлась именно эта пара: и в Михайловке, и в Раевском хоккей стал видом спорта № 1.
В составе «Дима», например, - глава Альшеевского района Дамир Мустафин. На коньках муниципальный управленец стоит с раннего детства: его отец – известный в республике спортсмен, чемпион России по конькобежному спорту Радик Мустафин, научивший сына первым спортивным азам. Однако настоящей любовью для Дамира Радиковича стал хоккей. Дамир Мустафин стал инициатором создания в районе хоккейной команды, нынче являющейся одним из лидеров республиканского чемпионата и собирающей на трибунах родного катка в Раевском до двух тысяч зрителей – цифра, которой могут позавидовать и уфимские стадионы.
- В этом году купили школам 700 коньков. У нас в районе 16 хоккейных коробок, вот только пока крытой площадки, такой как эта, нет, – окинув взором стены «Юлаевца», мечтательно сказал альшеевский мэр и тут же поставил себе хозяйственно-управленческую задачу. – Но ничего, еще будет.
Добавить он ничего не успел: его пятерка вышла на лед, на котором возрастной 52-летний хоккеист Дамир Мустафин одинаково профессионально демонстрировал себя сразу в нескольких хоккейных амплуа – и в защите, и в нападении.
А вот самый молодой спортсмен – 18-летний Артем Япаев, который в этом году заканчивает школу, выступает за михайловскую команду «Легион».
- Я думаю, что сначала мы выиграем Кубок закрытия, а вечером «Салават Юлаев» станет чемпионом Континентальной хоккейной лиги, - поделился прогнозом юный форвард. – Кроме того, я пообещал в этом матче гол забить.
Капитан «легионеров» Азамат Габдрахманов трудится в федеральном казначействе, занимаясь администраторской работой, которая ему пригодилась и на льду. Он признан лучшим менеджером чемпионата Башкирии.
- Мы называем его наш Гросс, - рассказывают товарищи Габдрахманова по команде. – Мы же не профессионалы, а любители: кто работает, кто учится. А у него удивительные организаторские способности, он всех обзвонит, предупредит о тренировке, составит расписание.
- Дисциплина на тренировках жесткая. Ведь никаких послаблений в спорте быть не может, — говорит «михайловский Гросс». — Все это понимают, и никто не дает слабину. Хотя дисциплинарных рычагов у меня, конечно, нет.
По словам капитана «Легиона», в его команде есть игроки, которые только в этом году встали на коньки.
- По-настоящему радуешься, когда люди через какое-то время уже могут правильно принять шайбу, отдать пас, бросить по воротам. Мотивация играть в хоккей настолько сильна, что сейчас они уже весьма профессионально выступают за честь «Легиона». Верите или нет? - говорит Азамат Габдрахманов.
Да и как тут не верить, если даже известный любитель дзюдо и плавания Владимир Путин в список своих увлечений добавил хоккей. Обещав молодежной сборной России выехать на лед, премьер тренировался в течение нескольких месяцев, а на минувшей неделе продемонстрировал результат и забил три шайбы!
Тем временем, к концу подходил первый период. Обе команды накатывали на ворота соперников с одинаковой частотой и точностью, но ставить на победителя никто из наблюдавших за матчем не решался.
- Игра идет равная, - подводит промежуточный итог президент Федерации хоккея РБ Александр Николаев.
Но равной она была лишь в стартовом периоде. Вероятно, «жесткая дисциплина» сыграла на руку «Легиону», имея к началу второго периода преимущество в одну шайбу при счете 2:1, михайловская команда забила в ворота «Дима» еще шесть голов, альшеевцы скромно ответили второй. Итоговый результат мощнейшей встречи 8:2, и «Легион» заслуженно взял премьерный Кубок.
- Я получил массу удовольствия, увидев такие прекрасные голы, - сказал Александр Николаев, закрывая сезон и вручая победителям Кубок.
Ну а слова юного форварда «Легиона» Артема Япаева оказались трижды пророческими: он стал автором красивого гола в ворота «Дима», его команда выиграла Кубок закрытия, а под занавес дня «Салават Юлаев» оформил чемпионство в Континентальной хоккейной лиге.