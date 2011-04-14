Уфа - лидер по торговому обороту и аутсайдер по числу убыточных предприятий

А вот по привлечению инвестиций наш город занял только восьмое место. Если властям Казани, возглавляющей этот топ-лист, удалось завлечь в свои предприятия 76,2 миллиарда рублей, то в Уфу пришло только 36,6 миллиарда.

Однако есть показатели, по которым башкирская столица лидирует среди прочих миллионников. Благодаря обилию торговых центров столица Башкирии заняла второе место по обороту розничной торговли и общепиту – чуть больше триста миллиардов рублей, однако уступила Екатеринбургу, где этот показатель составил 450 миллиардов. Зато Уфа лидировала в списке убыточных предприятий - 92,6 миллиарда рублей убытков.

А по среднемесячной зарплате региональная столица попала на третье место – 22,1 тысяча рублей на одного работника, и уступила Екатеринбургу – 26,1 тысяча и Новосибирску 23,4 тысячи.