Уфа - лидер по торговому обороту и аутсайдер по числу убыточных предприятий

Posted 14 апреля 2011, 10:09
Published 14 апреля 2011, 10:09
Modified 10 ноября 2022, 18:56
Updated 10 ноября 2022, 18:56
В топе десяти мегаполисов по показателям промышленности Уфа уступила только Самаре и Новосибирску, а по строительству жилых домов наш город оказался на пятом месте: в Уфе за прошлый год построили 654 тысячи квадратных метров, в Екатеринбурге и Новосибирске – более миллиона «квадратов». Еще хуже дела Уфы обстоят с вложениями в экономику.
А вот по привлечению инвестиций наш город занял только восьмое место. Если властям Казани, возглавляющей этот топ-лист, удалось завлечь в свои предприятия 76,2 миллиарда рублей, то в Уфу пришло только 36,6 миллиарда.
Однако есть показатели, по которым башкирская столица лидирует среди прочих миллионников. Благодаря обилию торговых центров столица Башкирии заняла второе место по обороту розничной торговли и общепиту – чуть больше триста миллиардов рублей, однако уступила Екатеринбургу, где этот показатель составил 450 миллиардов. Зато Уфа лидировала в списке убыточных предприятий - 92,6 миллиарда рублей убытков.
А по среднемесячной зарплате региональная столица попала на третье место – 22,1 тысяча рублей на одного работника, и уступила Екатеринбургу – 26,1 тысяча и Новосибирску 23,4 тысячи.
Дмитрий КОЛПАКОВ.