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Posted 14 апреля 2011, 10:18

Published 14 апреля 2011, 10:18

Modified 10 ноября 2022, 18:56

Updated 10 ноября 2022, 18:56

Правительство РБ предлагает восстановить улу-телякский трубопровод

14 апреля 2011, 10:18
22 года спустя после улу-телякской катастрофы в правительстве Башкирии строят планы по восстановлению трубопровода, ставшего причиной аварии двух железнодорожных составов. Трасса по транспортировке широких фракций лёгких углеводородов (ШФЛУ) «Западная Сибирь - Урал-Поволжье» решит проблему гарантии поставок сырья для замкнутого цикла производства этилена.

В советское время возлагали надежды на продуктопровод из Западной Сибири, однако он стал причиной улу-телякской трагедии и не был возвращен в эксплуатацию.

— Надо восстановить продуктопровод ШФЛУ, он специально для этих задач и был построен, - сказал вице-премьер правительства РБ Юрий Пустовгаров.

По словам г-на Пустовгарова, в случае восстановления трубопровода сырьем были бы обеспечены нефтехимические заводы Башкирии, Татарии, Нижнего Новгорода, Самары и Оренбуржья.

- В одиночку нашей республике продуктопровод не восстановить, слишком затратный проект, нужны усилия нескольких регионов, - делится мнением начальник отдела топливно-энергетического и химико-технологического комплексов министерства промышленности и инновационной политики РБ Татьяна Юсупова. – Но кроме строительства нового трубопровода нужно подумать о модернизации мощностей того же СНОСа, и других предприятий связанных с этиленом.

Напомним, что в ночь с 3 на 4 июня 1989 года на перегоне Аша — Улу-Теляк из-за утечки из подземного продуктопровода ШФЛУ взорвались два поезда-близнеца — №211 и №212. Газ скопился в низине, в 900 метрах от железной дороги и взорвался в момент прохождения составов. Из 1284 человек, находившихся в поездах, 575 человек погибли, 657 получили ожоги и травмы. Из двух составов живыми остались 52 человека. В ходе следствия установили, что утечка газа из трубопровода произошла из-за трещины, нанесенной ему за четыре года до катастрофы - в октябре 1985 года ковшом экскаватора при строительных работах. Продуктопровод был засыпан с механическими повреждениями. Обвинение предъявили заместителю министра нефтяной промышленности СССР Шагену Донгаряну, который, желая сэкономить средства, отменил телеметрию всей магистрали, облет вертолета и линейного обходчика.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

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