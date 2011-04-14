Правительство РБ предлагает восстановить улу-телякский трубопровод

Напомним, что в ночь с 3 на 4 июня 1989 года на перегоне Аша — Улу-Теляк из-за утечки из подземного продуктопровода ШФЛУ взорвались два поезда-близнеца — №211 и №212. Газ скопился в низине, в 900 метрах от железной дороги и взорвался в момент прохождения составов. Из 1284 человек, находившихся в поездах, 575 человек погибли, 657 получили ожоги и травмы. Из двух составов живыми остались 52 человека. В ходе следствия установили, что утечка газа из трубопровода произошла из-за трещины, нанесенной ему за четыре года до катастрофы - в октябре 1985 года ковшом экскаватора при строительных работах. Продуктопровод был засыпан с механическими повреждениями. Обвинение предъявили заместителю министра нефтяной промышленности СССР Шагену Донгаряну, который, желая сэкономить средства, отменил телеметрию всей магистрали, облет вертолета и линейного обходчика.