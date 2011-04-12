На уфимский кинофестиваль приедут Сухоруков и Мамонов

Министр культуры РБ Аскар Абдразаков договорился с киношниками республики о проведение в этом году двух фестивальных мероприятий. В конце апреля в Уфе пройдет республиканский конкурс визуального искусства «Земля и люди», организацией которого также занимается министерство связи и коммуникаций РБ.

- Идею проведения фестиваля поддержал президент Рустэм Хамитов, – отметил Аскар Абдразаков. - На форуме будут представлены работы в области кино и телеискусства. Планируется участие почетных гостей – Виктора Сухорукова и Петра Мамонова. Второй - фестиваль социального кино «Кинозрение» - наметили провести осенью этого года. - Статус его пока не определен, но замахиваемся на уровень не меньше всероссийского, - признается чиновник.