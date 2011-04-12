На уфимский кинофестиваль приедут Сухоруков и Мамонов

Posted 12 апреля 2011, 17:56
Published 12 апреля 2011, 17:56
Modified 10 ноября 2022, 18:56
Updated 10 ноября 2022, 18:56
- Идею проведения фестиваля поддержал президент Рустэм Хамитов, – отметил Аскар Абдразаков. - На форуме будут представлены работы в области кино и телеискусства. Планируется участие почетных гостей – Виктора Сухорукова и Петра Мамонова.
Второй - фестиваль социального кино «Кинозрение» - наметили провести осенью этого года.
- Статус его пока не определен, но замахиваемся на уровень не меньше всероссийского, - признается чиновник.