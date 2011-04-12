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Posted 12 апреля 2011, 17:56

Published 12 апреля 2011, 17:56

Modified 10 ноября 2022, 18:56

Updated 10 ноября 2022, 18:56

На уфимский кинофестиваль приедут Сухоруков и Мамонов

12 апреля 2011, 17:56
Министр культуры РБ Аскар Абдразаков договорился с киношниками республики о проведение в этом году двух фестивальных мероприятий. В конце апреля в Уфе пройдет республиканский конкурс визуального искусства «Земля и люди», организацией которого также занимается министерство связи и коммуникаций РБ.

- Идею проведения фестиваля поддержал президент Рустэм Хамитов, – отметил Аскар Абдразаков. - На форуме будут представлены работы в области кино и телеискусства. Планируется участие почетных гостей – Виктора Сухорукова и Петра Мамонова.

Второй - фестиваль социального кино «Кинозрение» - наметили провести осенью этого года.

- Статус его пока не определен, но замахиваемся на уровень не меньше всероссийского, - признается чиновник.

#Денис Объедкин#Культура#Новости
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