На Кашкадане построят велосипедный трек вокруг озера

Posted 12 апреля 2011, 18:00
Published 12 апреля 2011, 18:00
Modified 10 ноября 2022, 18:56
Updated 10 ноября 2022, 18:56
- Действительно, мы будем возводить многофункциональный трек для велосипедистов и роллеров, который зимой превратится в освещенную лыжню, - рассказал нам директор парка «Кашкадан» Евгений Дубницкий. – Дорожка, шириной в четыре метра и протяженностью около
Для того чтобы построить трассу на восточном берегу озера Кашкадан придется срезать часть склона, устроив «пандус» и снести несколько десятков кустарников и деревьев.
- Предпроектные работы находятся на стадии согласования документов в главархитектуре, городские власти идею одобряют, - говорит г-н Дубницкий.
Также в планах дирекции «Кашкадана» строительство на берегу озера открытого бассейна с водными горками. Предположительно возведение этого аттракциона обойдется муниципальной казне в 15 миллионов рублей.
Сегодня уточняются проектно-сметные документы.
- Нам бы не хотелось передавать эксплуатацию открытого аквапарка коммерческим структурам, в этом случае муниципалитет потеряет контроль над ценовой политикой и социальной направленностью проекта, - говорит директор парка.
Дмитрий КОЛПАКОВ.