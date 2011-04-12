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Posted 12 апреля 2011, 18:00

Published 12 апреля 2011, 18:00

Modified 10 ноября 2022, 18:56

Updated 10 ноября 2022, 18:56

На Кашкадане построят велосипедный трек вокруг озера

12 апреля 2011, 18:00
Вероятно, в будущем, в Уфе появятся велосипедные дорожки. По крайней мере, это пообещал на официальном сайте мэрии начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы Владимир Чернов. Г-н Чернов заявил, что устройство велодорожек планируется на территориях парка имени Якутова, парка культуры и отдыха «Кашакдан», в районе Дворца молодежи, по улицам 50 лет Октября и Комсомольская.

- Действительно, мы будем возводить многофункциональный трек для велосипедистов и роллеров, который зимой превратится в освещенную лыжню, - рассказал нам директор парка «Кашкадан» Евгений Дубницкий. – Дорожка, шириной в четыре метра и протяженностью около 1200 метров пройдет над прогулочной набережной вокруг озера.

Для того чтобы построить трассу на восточном берегу озера Кашкадан придется срезать часть склона, устроив «пандус» и снести несколько десятков кустарников и деревьев.

- Предпроектные работы находятся на стадии согласования документов в главархитектуре, городские власти идею одобряют, - говорит г-н Дубницкий.

Также в планах дирекции «Кашкадана» строительство на берегу озера открытого бассейна с водными горками. Предположительно возведение этого аттракциона обойдется муниципальной казне в 15 миллионов рублей.

Сегодня уточняются проектно-сметные документы.

- Нам бы не хотелось передавать эксплуатацию открытого аквапарка коммерческим структурам, в этом случае муниципалитет потеряет контроль над ценовой политикой и социальной направленностью проекта, - говорит директор парка.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

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