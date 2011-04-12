На Кашкадане построят велосипедный трек вокруг озера

- Действительно, мы будем возводить многофункциональный трек для велосипедистов и роллеров, который зимой превратится в освещенную лыжню, - рассказал нам директор парка «Кашкадан» Евгений Дубницкий. – Дорожка, шириной в четыре метра и протяженностью около 1200 метров пройдет над прогулочной набережной вокруг озера.