Участки для строительства турбаз в горной зоне в Бурзяне отдавали только своим

Так, по данным КСП, глава администрации Старосубхангулово в 2009 и 2010 годах самоличным распоряжением сдал в долгосрочную аренду земли под названием «Морат Тугай». 20 тысяч квадратов заполучила компания «Золотое кольцо», а два бизнесмена завладели участками поменьше – в 3191 и 515 метров . Плата за использование этих земель составила от 1,4 тысячи до 55,8 тысяч рублей в год. По мнению специалистов это намного меньше, чем было бы, если землю выставили на публичные торги. Например, за участок в три тысячи «квадратов» в том же местечке другой коммерсант выплачивает 358 тысяч рублей в год – эту сумму установили бизнесмену на аукционе.