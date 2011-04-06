Участки для строительства турбаз в горной зоне в Бурзяне отдавали только своим

Posted 5 апреля 2011, 20:52
Published 5 апреля 2011, 20:52
Modified 10 ноября 2022, 18:56
Updated 10 ноября 2022, 18:56
Так, по данным КСП, глава администрации Старосубхангулово в 2009 и 2010 годах самоличным распоряжением сдал в долгосрочную аренду земли под названием «Морат Тугай». 20 тысяч квадратов заполучила компания «Золотое кольцо», а два бизнесмена завладели участками поменьше – в 3191 и
Ревизоры обнаружили, что информация о сдаваемых в аренду участках за пределы Бурзянского района не выходила, в районной газете публиковалась заметка о заявке на ту или иную землю, а впоследствии, так как других претендентов не появлялось, аренда доставалась знакомым главы администрации.
Правда в самой Контрольно-счетной палате считают, что ничего предосудительного в действиях г-на Зарипова нет
- Такая процедура не противозаконна, может быть, в местной администрации так поняли процедуру торгов, - говорит ревизор башкирского КСП Ольга Ерофеева. – И делали это без злого умысла.
А вот заместитель министра внутренних дел по РБ по экономической безопасности Наиль Валиуллин заявил, что распределяя таким способом земли в туристической горной зоне, бюджет не добирает колоссальные суммы.
- Такое ощущение, что они не болеют за бюджет, а ведь это дотационный район, - сказал г-н Валиуллин.