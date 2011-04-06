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Posted 5 апреля 2011, 20:52

Published 5 апреля 2011, 20:52

Modified 10 ноября 2022, 18:56

Updated 10 ноября 2022, 18:56

Участки для строительства турбаз в горной зоне в Бурзяне отдавали только своим

5 апреля 2011, 20:52
Контрольно-счетная палата РБ выявила нарушения законодательства при распределении и сдаче в аренду земель в Бурзянском районе Башкирии. По мнению экспертов, главный районный руководитель Ирек Зарипов, пренебрегавший проведением торгов, нанес немалый ущерб местной казне. В районе провели выборочную проверку по распределению участков для строительства турбаз, и выяснили, что они сдавались в аренду через объявления в местной газете.

Так, по данным КСП, глава администрации Старосубхангулово в 2009 и 2010 годах самоличным распоряжением сдал в долгосрочную аренду земли под названием «Морат Тугай». 20 тысяч квадратов заполучила компания «Золотое кольцо», а два бизнесмена завладели участками поменьше – в 3191 и 515 метров. Плата за использование этих земель составила от 1,4 тысячи до 55,8 тысяч рублей в год. По мнению специалистов это намного меньше, чем было бы, если землю выставили на публичные торги. Например, за участок в три тысячи «квадратов» в том же местечке другой коммерсант выплачивает 358 тысяч рублей в год – эту сумму установили бизнесмену на аукционе.

Ревизоры обнаружили, что информация о сдаваемых в аренду участках за пределы Бурзянского района не выходила, в районной газете публиковалась заметка о заявке на ту или иную землю, а впоследствии, так как других претендентов не появлялось, аренда доставалась знакомым главы администрации.

Правда в самой Контрольно-счетной палате считают, что ничего предосудительного в действиях г-на Зарипова нет

- Такая процедура не противозаконна, может быть, в местной администрации так поняли процедуру торгов, - говорит ревизор башкирского КСП Ольга Ерофеева. – И делали это без злого умысла.

А вот заместитель министра внутренних дел по РБ по экономической безопасности Наиль Валиуллин заявил, что распределяя таким способом земли в туристической горной зоне, бюджет не добирает колоссальные суммы.

- Такое ощущение, что они не болеют за бюджет, а ведь это дотационный район, - сказал г-н Валиуллин.

#Денис Объедкин#Политика#Новости
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