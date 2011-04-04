От следствия ждут реакции на противозаконных действиях руководства ФОМС РБ

Но даже и это не самое печальное. Гораздо страшнее, что лечебные учреждения обязаны вернуть деньги за «выполнение сверх стандартов медицинской помощи и неоправданных с клинической точки зрения исследований и вмешательств, приведшее к удлинению сроков лечения, удорожанию стоимости лечения». Эта драконовская мера привела к тому, что врачи (не дай бог обвинят в «дефектах») стали уклоняться от полноценного лечения больных и не назначать им необходимых, но дорогостоящих препаратов. От всех болезней – анальгин, зато затраты на него возместят. В результате пациенту не назначают диагностические и лечебные процедуры, в которых он реально нуждается. Ведь отказать больному оказалось проще, чем врачевать его.