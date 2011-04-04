От следствия ждут реакции на противозаконных действиях руководства ФОМС РБ

Posted 4 апреля 2011, 18:53
Published 4 апреля 2011, 18:53
Modified 10 ноября 2022, 18:56
Updated 10 ноября 2022, 18:56
Айбулат Хамитович, начитавшись публикаций в прессе о возможной нечистоплотности руководителя ФОМСа Алексея Меньшикова, решил поторопить следственные органы и проверить, действительно ли средства, выплачиваемые налогоплательщиками, в Башкирии тратят не по назначению.
- С моей зарплаты и с каждого работающего, платят взносы в фонд медицинского страхования, - рассказывает г-н Ураев. – Гражданское общество основано на гласности и участии обычных людей в контроле за государственными структурами. Я просто выполнил свой долг, как гражданин, которому не все равно, как работает страховая медицина в нашей республике.
Поставили крест
Действительно, голубая мечта любого пациента, измученного бесплатной медициной: получить такую медицинскую страховку, которая бы без очередей и страха за свою жизнь гарантировала квалифицированную помощь врача. Обязательное медицинское страхование в каждом регионе распространяется практически на всех – от мала до велика. За трудоспособных граждан страховку платит работодатель, за неработающее население, пенсионеров – государство. Цель медстрахования благородная – обеспечить застрахованным лицам возможность получения медицинской помощи за счет накопленных средств. Попросту говоря, при болезни человека, расходы на лечение и медикаменты покрываются за счет страховой компании.
Только в республиканском фонде обязательного медицинского страхования отдавать деньги пациентам не торопятся, а напротив, стараются не доплачивать лечебным учреждениям. Так в недрах башкирского РФОМС по инициативе ее начальника Алексея Меньшикова родилось «Положение об установлении перечня дефектов оказания медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования». Документ, вызывавший отторжение у главврачей едва ли не всех лечебных учреждений Башкирии, спешно провели через республиканскую комиссию по тарифам на медицинские услуги. Суть бумаги такова – если больницы нарушают хоть один пункт пролоббированного фондом положения – их нещадно штрафуют.
И ладно бы санкции касались исключительно необоснованных отказов пациентам в оказании медицинской помощи. Однако мудрые головы и скорые руки чиновников РФОМС включили в «дефекты» 15 нарушений в оформлении документации и статистических форм отчетности. Так, например, 100% денег лечебные учреждения обязаны вернуть, если неправильно укажут в отчете данные о страховой медицинской организации. И вынуждены сейчас врачи вместо приема пациентов с бухгалтерской точностью заполнять бумаги.
Другая штрафная санкция вообще выглядит анекдотической – недопуск к больному священнослужителя! Как мы ни пытались напрячь память, но массовых исповедей в коридорах поликлиник припомнить не смогли. Однако за это «религиозное нарушение» та же самая поликлиника обязана возместить страховщику 100% средней стоимости посещения!
Но даже и это не самое печальное. Гораздо страшнее, что лечебные учреждения обязаны вернуть деньги за «выполнение сверх стандартов медицинской помощи и неоправданных с клинической точки зрения исследований и вмешательств, приведшее к удлинению сроков лечения, удорожанию стоимости лечения». Эта драконовская мера привела к тому, что врачи (не дай бог обвинят в «дефектах») стали уклоняться от полноценного лечения больных и не назначать им необходимых, но дорогостоящих препаратов. От всех болезней – анальгин, зато затраты на него возместят. В результате пациенту не назначают диагностические и лечебные процедуры, в которых он реально нуждается. Ведь отказать больному оказалось проще, чем врачевать его.
- Давно нужно разобраться, на каком основании установлены эти противоречащие закону условия штрафования, - возмущенно говорит г-н Ураев. – Ревизоры обязаны проанализировать рост штрафов и сумму бюджетных средств для медицинского обслуживания поступивших в республиканский ФОМС.
Но получается, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Правоохранительные органы инспектировать фонд не собираются, а у граждан, для которых и предназначены эти деньги, руки коротки.
Пересадка органов
По мнению Айбулата Ураева, решившего навести порядок в страховой медицине, глава РФОМС Алексей Меньшиков пользуется тем, что все больницы и поликлиники находятся в финансовой зависимости.
- Главврачам навязывают контракты с определенными коммерческими компаниями, которые и поставляют все необходимое оборудование и препараты. Возможно, что и не бескорыстно, - рассказывает Айбулат Хамитович. – Как объяснить, что с больницами работают одни и те же фирмы - «Интермедтрайтинг», «Союзмедстрой», «Союзмедсервис», «Союзмединвест» и «Уфаинвестстрой»? Злые языки утверждают, что контролирует эти конторы сам Алексей Меньшиков, а его хороший знакомый, возглавляющий страховую компанию «Югория-Мед» Алексей Коржавин, всеми этими структурами руководит. Молчать в такой ситуации ни в коем случае нельзя!
Решив не молчать, Айбулат Ураев написал заявление в следственный комитет, но, по его словам, в отведенный законом срок следователи не только не опросили руководителя ФОМС РБ, но и не проверили названные им фирмы. Тогда неравнодушный гражданин решил пойти в суд, чтобы признать действия следователей незаконными. Однако Ленинский суд Уфы иск г-на Ураева оставил без рассмотрения. Правда, в суде выяснилось, что заявление г-на Ураева передали для принятия мер в МВД по РБ и прокуратуру республики, но и от этих структур неравнодушный гражданин никакого ответа не получил.
Всем известно, что наличие страхового полиса вовсе не означает качественного медицинского обслуживания, максимум, что может получить пациент – какой-то минимум процедур. Любая серьезная операция уже требует от человека, даже входящего в категорию социально защищенных, дополнительных расходов, и немалых. Не потому, что врачи такие скряги, а потому что им нужно как-то выживать, ведь РФОМС деньги выделять на лечение пациентов не спешит.
- В свое время бухгалтер республиканского ФОМСа лечилась в ГКБ № 21 и ей персонально ей установили шведские металлоконструкции, - сетует г-н Ураев. – А вот, например, если я лягу в больницу по своему полису, то мне предоставят отечественные и то в лучшем случае. Обычным больным рассчитывать на такие привилегии не приходится.
Штрафы за «дефекты» в башкирских больницах растут в геометрической прогрессии, ведь чем больше медицинских услуг оказывается населению, тем больше фиксируется нарушений. И бюджетные деньги, предназначенные для медицинского обслуживания, в виде штрафов утекают страховщикам. К чему государственному РФОМС так радеть за благосостояние частных страховщиков?
- Говорят, что глава Фонда получает агентское вознаграждение от страховых компаний, - объясняет г-н Ураев. – Вот и лютует, наказывая больницы за якобы неправильное лечение. Я просил в своем заявлении проверить эти слухи, но правоохранители мне отказали.
Айбулат Ураев уверен, что поводом для возбуждения уголовного дела служит сообщение о совершенном или готовящемся преступлении. То есть, по сути дела, следственные органы должны были сами отреагировать на публикации в СМИ. А на деле получается, что кроме простого человека защитить бесплатную медицину некому.
Федор ЛЫТКИН.