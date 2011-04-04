Ирек Зарипов и Кирилл Михайлов в Ханты-Мансийске завоевали «золото»

1 апреля в Ханты-Мансийске состоялось торжественное открытие Чемпионата мира по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с ограниченными физическими возможностями. Всего в чемпионате принимают участие более 108 биатлонистов и лыжников с ограниченными возможностями здоровья из Австрии, Белоруссии, Канады, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Японии, Кореи, Норвегии, Польши, Швеции, Украины, США. Российская делегация под руководством старших тренеров Ирины Громовой и Алексея Копытина состоит из 36 спортсменов. В составе сборной России выступают трое башкирских спортсменов - Ирек Зарипов, Кирилл Михайлов и Азат Карачурин.

Первый комплект наград разыграли 2 апреля «сидячие» спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата – в биатлонной гонке преследования. Ирек Зарипов в персьюте финишировал вторым. Не допустив ни одного промаха на огневых рубежах, Ирек отстал от товарища по команде на 9 секунд. В соревнованиях «стоячих» мужчин «золото» завоевал Григорий Вовчинский из Украины. Уступили ему башкирские паралимпийцы Азат Карачурин и трехкратный паралимпийский чемпион-2010 Кирилл Михайлов, заняв второе и третье места соответственно. 3 апреля прошли индивидуальные старты ( 10 км ) в лыжных гонках в шести различных категориях. В соревнованиях среди «стоячих» мужчин россияне заняли весь пьедестал. «Золото» получил россиянин Владимир Кононов. Кирилл Михайлов занял второе место, а Азат Карачурин - третье. Среди «сидячих» спортсменов в лыжной гонке на 10 км победил четырехкратный паралимпийский чемпион-2010 Ирек Зарипов. Он в напряженной борьбе опередил итальянца Энцо Масиэлло и норвежца Тругве Ларсена. 4 апреля, в Ханты-Мансийске стартовал третий день паралимпийского чемпионата мира по лыжным гонкам и биатлону. На дистанции 20 км среди «стоячих» спортсменов убедительную победу одержал трехкратный паралимпийский чемпион Кирилл Михайлов. Он опередил серебряного призера норвежца Вегарда Дале на 2 минуты 13 секунд. Сегодня пройдет лыжная гонка на 20 км в категории «сидя». По данным на 4 апреля, в неофициальном командном зачете Россия занимает первое место с 19 медалями (8-6-5). На втором месте - Украина (2-3-2), а на третьем месте - Польша (1 золотая, 1 серебряная). Лилия МУРСАЛОВА.