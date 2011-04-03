Первую встречу первый полицейский Башкирии провел с первым лицом РБ

Глава МВД по РБ Игорь Алешин прошел обязательную для всех милиционеров страны переаттестацию одним из первых российских министров внутренних дел. В минувшую пятницу руководитель России Дмитрий Медведев подписал указ о присвоении г-ну Алешину звания генерал-лейтенанта полиции и назначил его главным полицейским Башкирии. Игорь Алешин оказался в числе семи руководителей полиции высшего начальствующего состава, первыми получившими назначение в регионах.

- Башкирское министерство внутренних дел остается на хорошем счету в головном ведомстве, - говорит Игорь Викторович. – И справится с новыми задачами, поставленными перед всеми стражам порядка «Законом о полиции». В субботу, сразу после назначения, у генерала башкирской полиции состоялась протокольная встреча с президентом РБ Рустэмом Хамитовым. Глава республики поздравил главного полицейского Башкирии с успешно пройденной переаттестацией и пожелал, чтобы реформирование бывшего милицейского ведомства никак не сказалось на сохранении общественного порядка в регионе. - Я знаю, что никакой расслабленности личного состава нет, - сказал г-н Хамитов. - Все работают в обычном режиме и безопасность людей обеспечивается. Рустэм Хамитов считает, что превращение милиции в полицию изменит в лучшую сторону защиту людей, а полицейские станут уделять «большее внимание тому, что происходит на улицах городов и населенных пунктов». Игорь Алешин заверил Рустэма Хамитова, что реформирование как раз «во многом мобилизуют личный состав». - Тот, кто не сможет добросовестно выполнять свои обязанности не сможет быть переаттестован и начать работу в полиции. Мы за этим следим, - заявил главный полицейский республики.