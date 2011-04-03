Блокбастер «Пастырь» появится на экранах Уфы лишь на неделю

Поэтому всем поклонникам Пола Беттани стоит очень постараться, чтобы найти время и успеть за семь дней - с 12 по 18 мая - посмотреть фильм «Пастырь» с его участием. Жанр фильма - экшн с элементами хоррора. Сюжет основан на корейском комиксе Мин-Ву Хунга. Фильм рассказывает историю Айвана Айзакса, мятежного воина и служителя церкви, который однажды, нарушив правила своей Церкви, вместе с шерифом отправился на охоту за вампирами, похитившими его племянницу.