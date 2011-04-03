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Posted 3 апреля 2011, 18:24

Published 3 апреля 2011, 18:24

Modified 10 ноября 2022, 18:56

Updated 10 ноября 2022, 18:56

Блокбастер «Пастырь» появится на экранах Уфы лишь на неделю

3 апреля 2011, 18:24
Непростая ситуация складывается в российском кинопрокате в середине мая. 12 мая в уфмских кинотеатрах стартует крупный, невероятный 3D-проект Скотта Чарльза Стюарта «Пастырь» с Полом Беттани в главной роли. Фильм будет в прокате всего неделю. Эксклюзивность демонстрации «Пастыря» связано с тем, что ровно через неделю стартует очередная серия «Пиратов Карибского моря», которая выходит рекордным количеством копий для российского кинорынка – свыше 1500 копий.

Поэтому всем поклонникам Пола Беттани стоит очень постараться, чтобы найти время и успеть за семь дней - с 12 по 18 мая - посмотреть фильм «Пастырь» с его участием. Жанр фильма - экшн с элементами хоррора. Сюжет основан на корейском комиксе Мин-Ву Хунга. Фильм рассказывает историю Айвана Айзакса, мятежного воина и служителя церкви, который однажды, нарушив правила своей Церкви, вместе с шерифом отправился на охоту за вампирами, похитившими его племянницу.

#Денис Объедкин#Культура#Новости
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