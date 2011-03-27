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Posted 27 марта 2011, 18:32

Published 27 марта 2011, 18:32

Modified 9 января, 09:29

Updated 9 января, 09:29

Ростислав Мурзагулов поплатился за провалы в работе с общественными движениями?

27 марта 2011, 18:32
В минувший четверг глава РБ Рустэм Хамитов подписал распоряжение об увольнении замруководителя администрации президента Башкирии Ростислава Мурзагулова. Основанием для отставки г-на Мурзагулова стало заявление об уходе по собственному желанию. Официальный документ об увольнении г-на Мурзагулова на минувшей неделе так и не появился, но, как сообщил источник в АП РБ, «Ростислав Рафкатович — чиновник среднего звена, об увольнении которого информировать общественность необязательно».

Как стало известно «МКС», должность заместителя главы по внутренней и информационной политике в администрации президента решили упразднить, так как этот пост создавался в августе прошлого года специально под г-на Мурзагулова.

Мы уже рассказывали о том, что с приходом на пост главы администрации президента РБ Анвара Махмутова, в аппарате главы республики сместились центры политической тяжести, и влияние Ростислава Мурзагулова в решении сложных вопросов ослабло. Кроме того, изменился формат взаимоотношений АП РБ с внешним миром, и навыки политических приемов г-на Мурзагулова оказались невостребованными.

Поговаривают, что поводом для увольнения Ростислава Рафкатовича стали его промахи в работе с общественными движениями и СМИ.

Ныне курировать средства массовой информации будет замглавы администрации президента РБ Азамат Илимбетов — ставленник г-на Махмутова, получивший эту должность месяц назад.

Кто будет исправлять просчеты г-на Мурзагулова в национальной политике, пока не сообщается.

Не исключено, что Ростислав Мурзагулов вернется в Москву, поскольку предложенные ему вакантные места на предприятиях и в ведомствах столицы Башкирии он не принял, как не соответствующие его статусу. Останется ли г-н Мурзагулов председателем совета директоров государственного агентства «Башинформ» и главой попечительского совета федерации футбола и мини-футбола РБ, неизвестно.

#Политика#Новости
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