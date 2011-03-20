Депутаты Башкирии надеются запретить продажу пива по ночам

Posted 20 марта 2011, 19:33
Published 20 марта 2011, 19:33
Modified 10 ноября 2022, 18:56
Updated 10 ноября 2022, 18:56
Законодатели республики в своем законопроекте предлагают полностью запретить в ночное время продажу напитков на основе этилового спирта, разрешив разливать горячительное только в кафе и ресторанах.
Напомним, запрет на продажу крепких спиртных напитков с 11 вечера до 8 утра уже действует в Башкирии согласно республиканскому законодательству, но депутаты Госсобрания РБ считают, что алкоголизацию населения не побороть, если торговать пивом и алкогольными коктейлями круглые сутки.
- С алкоголизацией нельзя бороться полумерами, - уверен председатель комитета по промышленности, транспорту, строительству, связи и предпринимательству Госсобрания РБ Наиль Кутлугильдин.
Ранее любители «догоняться» в ночных магазинах могли «залить шланги» пивом, теперь же, если российские коллеги примут поправки законодателей республики, «легкие» напитки тоже окажутся под запретом после 11.00.