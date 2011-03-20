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Posted 20 марта 2011, 19:33

Published 20 марта 2011, 19:33

Modified 10 ноября 2022, 18:56

Updated 10 ноября 2022, 18:56

Депутаты Башкирии надеются запретить продажу пива по ночам

20 марта 2011, 19:33
Башкирские парламентарии намерены запретить продажу пива по ночам. С такой законодательной инициативой депутаты Курултая вышли в Госдуму. Народные избранники Башкирии требуют внести дополнения и изменения в готовящийся закон РФ, ограничивающий продажу спиртного. Депутаты Госдумы уже приняли в первом чтении поправки в закон, согласно которым вводятся ограничения на продажу пива и прочих спиртных напитков свыше 5 градусов.

Законодатели республики в своем законопроекте предлагают полностью запретить в ночное время продажу напитков на основе этилового спирта, разрешив разливать горячительное только в кафе и ресторанах.

Напомним, запрет на продажу крепких спиртных напитков с 11 вечера до 8 утра уже действует в Башкирии согласно республиканскому законодательству, но депутаты Госсобрания РБ считают, что алкоголизацию населения не побороть, если торговать пивом и алкогольными коктейлями круглые сутки.

- С алкоголизацией нельзя бороться полумерами, - уверен председатель комитета по промышленности, транспорту, строительству, связи и предпринимательству Госсобрания РБ Наиль Кутлугильдин.

Ранее любители «догоняться» в ночных магазинах могли «залить шланги» пивом, теперь же, если российские коллеги примут поправки законодателей республики, «легкие» напитки тоже окажутся под запретом после 11.00.

#Денис Объедкин#Происшествия#Новости
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