Депутаты Башкирии надеются запретить продажу пива по ночам

Башкирские парламентарии намерены запретить продажу пива по ночам. С такой законодательной инициативой депутаты Курултая вышли в Госдуму. Народные избранники Башкирии требуют внести дополнения и изменения в готовящийся закон РФ, ограничивающий продажу спиртного. Депутаты Госдумы уже приняли в первом чтении поправки в закон, согласно которым вводятся ограничения на продажу пива и прочих спиртных напитков свыше 5 градусов.

Законодатели республики в своем законопроекте предлагают полностью запретить в ночное время продажу напитков на основе этилового спирта, разрешив разливать горячительное только в кафе и ресторанах. Напомним, запрет на продажу крепких спиртных напитков с 11 вечера до 8 утра уже действует в Башкирии согласно республиканскому законодательству, но депутаты Госсобрания РБ считают, что алкоголизацию населения не побороть, если торговать пивом и алкогольными коктейлями круглые сутки. - С алкоголизацией нельзя бороться полумерами, - уверен председатель комитета по промышленности, транспорту, строительству, связи и предпринимательству Госсобрания РБ Наиль Кутлугильдин. Ранее любители «догоняться» в ночных магазинах могли «залить шланги» пивом, теперь же, если российские коллеги примут поправки законодателей республики, «легкие» напитки тоже окажутся под запретом после 11.00.