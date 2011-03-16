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Posted 15 марта 2011, 21:12

Published 15 марта 2011, 21:12

Modified 10 ноября 2022, 18:56

Updated 10 ноября 2022, 18:56

В Уфе продлят Интернациональную улицу до выхода на шакшинское шоссе

15 марта 2011, 21:12
Продлить Интернациональную улицу до улицы Вологодской задумали власти столицы Башкирии, так как эта «смычка» длиной чуть более двух километров предусмотрена генпланом развития Уфы. Отрезок новой четырехполосной магистрали оценивается в 350 миллионов рублей, документация для строительства уже подготовлена и поступил на госэкспертизу. Если эта идея осуществится, то автолюбители смогут прямо с Интернациональной попадать на шакшинское шоссе.

Напомним, сегодня Интернациональная улица заканчивается на перекрестке с улицей Машиностроителей, автолюбители, следующие к максимовскому и гастелловскому путепроводам, вынуждены выезжать на улицу Суворова. Если появится четырехполосный отрезок в 2 км 100 метров от Интернациональной улицы до Вологодской, то магистраль станет прямой. Прежде чем начнется строительство, придется снести гаражный городок, занимающий это пространство.

Как сообщили «МКС» в отделе капитального строительства УКХиБ, под снос попадают все гаражи от Интернациональной улицы до железной дороги, так как они будут мешать прокладке новой дороги. Двухкилометровый отрезок пути сольет Интернациональную улицу с шакшинским шоссе в единое целое.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Происшествия#Новости
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