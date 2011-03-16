В Уфе продлят Интернациональную улицу до выхода на шакшинское шоссе

Posted 15 марта 2011, 21:12
Published 15 марта 2011, 21:12
Modified 10 ноября 2022, 18:56
Updated 10 ноября 2022, 18:56
Напомним, сегодня Интернациональная улица заканчивается на перекрестке с улицей Машиностроителей, автолюбители, следующие к максимовскому и гастелловскому путепроводам, вынуждены выезжать на улицу Суворова. Если появится четырехполосный отрезок в
Как сообщили «МКС» в отделе капитального строительства УКХиБ, под снос попадают все гаражи от Интернациональной улицы до железной дороги, так как они будут мешать прокладке новой дороги. Двухкилометровый отрезок пути сольет Интернациональную улицу с шакшинским шоссе в единое целое.
Дмитрий КОЛПАКОВ.