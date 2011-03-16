В Уфе продлят Интернациональную улицу до выхода на шакшинское шоссе

Продлить Интернациональную улицу до улицы Вологодской задумали власти столицы Башкирии, так как эта «смычка» длиной чуть более двух километров предусмотрена генпланом развития Уфы. Отрезок новой четырехполосной магистрали оценивается в 350 миллионов рублей, документация для строительства уже подготовлена и поступил на госэкспертизу. Если эта идея осуществится, то автолюбители смогут прямо с Интернациональной попадать на шакшинское шоссе.

Напомним, сегодня Интернациональная улица заканчивается на перекрестке с улицей Машиностроителей, автолюбители, следующие к максимовскому и гастелловскому путепроводам, вынуждены выезжать на улицу Суворова. Если появится четырехполосный отрезок в 2 км 100 метров от Интернациональной улицы до Вологодской, то магистраль станет прямой. Прежде чем начнется строительство, придется снести гаражный городок, занимающий это пространство. Как сообщили «МКС» в отделе капитального строительства УКХиБ, под снос попадают все гаражи от Интернациональной улицы до железной дороги, так как они будут мешать прокладке новой дороги. Двухкилометровый отрезок пути сольет Интернациональную улицу с шакшинским шоссе в единое целое. Дмитрий КОЛПАКОВ.