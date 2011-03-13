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Posted 13 марта 2011, 20:58

Published 13 марта 2011, 20:58

Modified 10 ноября 2022, 18:56

Updated 10 ноября 2022, 18:56

Директором аэропорта «Уфа» назначен Рамиль Тимиргазин

13 марта 2011, 20:58
Глава госкомтранса РБ Ильяс Муниров представил коллективу международного аэропорта «Уфа» нового генерального директора. 43-летний Рамиль Тимиргазин ранее работал в МАУ в должности финдиректора и ушел со службы в 2009 году. У прежнего директора Салавата Кутушева назрел конфликт с коллективом и работодателем.

Как пояснила «МКС» пресс-секретарь МАУ Гульшат Сабирова, г-н Кутушев уволился по собственному желанию и находится сейчас в отпуске.

Озвучивая коллективу программу действий, новый глава МАУ пояснил, что намерен добиваться выделения средств из федеральной целевой программы на достройку периметрового ограждения против животных и ремонта второй полосы, которая сейчас почти не используется.

Также новый гендиректор МАУ заявил о готовности продолжать развивать авиасообщение с Сибаем и Нефтекамском, строить карго-центр и реконструировать международный терминал, надстроив еще один этаж. О каких-либо кадровых назначениях в МАУ г-н Тимиргазин не сообщил.

Прежний гендиректор МАУ Салават Кутушев уволился по собственному желанию.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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