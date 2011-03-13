Директором аэропорта «Уфа» назначен Рамиль Тимиргазин

Posted 13 марта 2011, 20:58
Published 13 марта 2011, 20:58
Modified 10 ноября 2022, 18:56
Updated 10 ноября 2022, 18:56
Как пояснила «МКС» пресс-секретарь МАУ Гульшат Сабирова, г-н Кутушев уволился по собственному желанию и находится сейчас в отпуске.
Озвучивая коллективу программу действий, новый глава МАУ пояснил, что намерен добиваться выделения средств из федеральной целевой программы на достройку периметрового ограждения против животных и ремонта второй полосы, которая сейчас почти не используется.
Также новый гендиректор МАУ заявил о готовности продолжать развивать авиасообщение с Сибаем и Нефтекамском, строить карго-центр и реконструировать международный терминал, надстроив еще один этаж. О каких-либо кадровых назначениях в МАУ г-н Тимиргазин не сообщил.
Прежний гендиректор МАУ Салават Кутушев уволился по собственному желанию.
Дмитрий КОЛПАКОВ.