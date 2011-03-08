Кто должен опубликовать опровержение на блоге президента Башкирии?

Posted 8 марта 2011, 17:30
Published 8 марта 2011, 17:30
Modified 10 ноября 2022, 18:56
Updated 10 ноября 2022, 18:56
Прогнозы большинства наблюдателей за этим процессом, полагавших, что вышестоящий суд отменит это решение, увы, не сбылись. Напротив, Верховный суд РБ в кассационном определении указал, что «довод жалобы ответчицы о том, что она вправе в силу ст. 33 Конституции РФ направлять личные обращения в государственные органы, высказывать свои мнения и суждения, не может служить основанием для отмены решения суда».
Гражданская коллегия ВС РБ обязала Аделину Исхакову, так некстати пожаловавшуюся Рустэму Хамитову, опубликовать опровержение своего обращения на блоге президента Башкирии в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу. Этот срок истек аккурат в канун женского праздника 8 марта.
Но опровержение на блоге не появилось. По логике, оно могло быть опубликовано в той же ветви дискуссии, где и само злополучное обращение несчастной студентки. Однако пост Аделины Исхаковой из интернет-дневника Рустэма Хамитова удален.
Похоже, судьи сами не представляют, как нужно претворить в жизнь их же решение, что делает это практически невыполнимым. Во-первых, все посты на блоге президента проходят предварительную модерацию, и опубликование опровержения Аделины Исхаковой самостоятельно невозможно. Во-вторых, дневник в «Живом журнале» принадлежит конкретному владельцу, в данном случае президенту РБ, а он в этом судебном процессе не проходил даже в качестве третьего лица, и по закону судебные приставы обязать Рустэма Хамитова опубликовать опровержение не могут.
Мало того, сам Рустэм Закиевич, заметив, что, «давление на суд недопустимо», счел нужным заявить:
- Считаю, что этой истории могло бы не быть, если бы начальник производственного подразделения вовремя принял меры по предотвращению самого конфликта между работниками. Обязанность обеспечить здоровый нравственно - психологический климат в трудовых коллективах лежит на руководителях. Мой блог предназначен для честного и конструктивного общения. Все заявления жителей республики о нарушении прав и законных интересов я ставлю на личный контроль.
Но пока Фемида не выработает судебную практику ведения дискуссий в блогосфере, пользователи, усвоившие урок, преподанный Аделине Исхаковой, станут подвергать цензуре собственные обращения в интернет-дневник Рустэма Хамитова.