mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 марта 2011, 17:30

Published 8 марта 2011, 17:30

Modified 10 ноября 2022, 18:56

Updated 10 ноября 2022, 18:56

Кто должен опубликовать опровержение на блоге президента Башкирии?

8 марта 2011, 17:30
21-летняя студентка Аделина Исхакова, опубликовавшая жалобу в блоге президента Башкирии о конфликте ее отца с начальником Айратом Мустаевым, проиграла суд и во второй инстанции. Коллегия по гражданским делам Верховного суда Башкирии поддержала решение Кармаскалинского храма Фемиды, 1 декабря прошлого года признавшего это обращение не соответствующим действительности, порочащим честь, достоинство и деловую репутацию Айрата Мустаева. А также обязавшего опубликовать студентку на президентском блоге опровержение и выплатить понесшему моральные страдания 2000 рублей в качестве компенсации.

Прогнозы большинства наблюдателей за этим процессом, полагавших, что вышестоящий суд отменит это решение, увы, не сбылись. Напротив, Верховный суд РБ в кассационном определении указал, что «довод жалобы ответчицы о том, что она вправе в силу ст. 33 Конституции РФ направлять личные обращения в государственные органы, высказывать свои мнения и суждения, не может служить основанием для отмены решения суда».

Гражданская коллегия ВС РБ обязала Аделину Исхакову, так некстати пожаловавшуюся Рустэму Хамитову, опубликовать опровержение своего обращения на блоге президента Башкирии в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу. Этот срок истек аккурат в канун женского праздника 8 марта.

Но опровержение на блоге не появилось. По логике, оно могло быть опубликовано в той же ветви дискуссии, где и само злополучное обращение несчастной студентки. Однако пост Аделины Исхаковой из интернет-дневника Рустэма Хамитова удален.

Похоже, судьи сами не представляют, как нужно претворить в жизнь их же решение, что делает это практически невыполнимым. Во-первых, все посты на блоге президента проходят предварительную модерацию, и опубликование опровержения Аделины Исхаковой самостоятельно невозможно. Во-вторых, дневник в «Живом журнале» принадлежит конкретному владельцу, в данном случае президенту РБ, а он в этом судебном процессе не проходил даже в качестве третьего лица, и по закону судебные приставы обязать Рустэма Хамитова опубликовать опровержение не могут.

Мало того, сам Рустэм Закиевич, заметив, что, «давление на суд недопустимо», счел нужным заявить:

- Считаю, что этой истории могло бы не быть, если бы начальник производственного подразделения вовремя принял меры по предотвращению самого конфликта между работниками. Обязанность обеспечить здоровый нравственно - психологический климат в трудовых коллективах лежит на руководителях. Мой блог предназначен для честного и конструктивного общения. Все заявления жителей республики о нарушении прав и законных интересов я ставлю на личный контроль.

Но пока Фемида не выработает судебную практику ведения дискуссий в блогосфере, пользователи, усвоившие урок, преподанный Аделине Исхаковой, станут подвергать цензуре собственные обращения в интернет-дневник Рустэма Хамитова.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика