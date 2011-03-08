Кто должен опубликовать опровержение на блоге президента Башкирии?

Похоже, судьи сами не представляют, как нужно претворить в жизнь их же решение, что делает это практически невыполнимым. Во-первых, все посты на блоге президента проходят предварительную модерацию, и опубликование опровержения Аделины Исхаковой самостоятельно невозможно. Во-вторых, дневник в «Живом журнале» принадлежит конкретному владельцу, в данном случае президенту РБ, а он в этом судебном процессе не проходил даже в качестве третьего лица, и по закону судебные приставы обязать Рустэма Хамитова опубликовать опровержение не могут.